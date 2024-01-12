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Siyaset CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu ilk açıklamasında İmam Hatipleri hedef aldı!
Siyaset

CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu ilk açıklamasında İmam Hatipleri hedef aldı!

Yeniakit Publisher
2024-01-12 21:17:00 -
CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu ilk açıklamasında İmam Hatipleri hedef aldı!

CHP Ankara'nın Etimesgut ilçesine aday olarak Erdal Beşikçioğlu'nu gösterdi.

Beşikçioğlu CHP Ankara İl Başkanlığı binasında yaptığı ilk konuşmasında İmam Hatip okullarını hedef aldı.

Gençlerin İmam Hatip okullarından mezun olmasını "travmatik" diye değerlendiren Beşikçioğlu, söyledikleriyle CHP ruhuna yakışır bir aday olduğunu ıspatladı.

Ben artık kuşakların sistemli olarak yok edilmesinden çok sıkıldım. Liseye Anadolu Lisesi'nde başlayan birçok genç okulun değişmesi nedeniyle İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Bu büyük bir travma. Gençlerimize sahip çıkıp, Ankara'yı Cumhuriyet'in başkenti olarak tekrar parlatmalıyız.

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