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Gündem CHP'nin ekonomisti Özgür Demirtaş alay konusu oldu! Öyle bir şey paylaştı ki takipçileri bile ciddiye almadı...
Gündem

CHP'nin ekonomisti Özgür Demirtaş alay konusu oldu! Öyle bir şey paylaştı ki takipçileri bile ciddiye almadı...

Tek işi yaptığı manipülatif açıklamalarla ekonomi üzerinden AK Parti'yi hedef almak olan CHP'nin ekonomisti Özgür Demirtaş, yaptığı son paylaşımında bir twtter kullanıcısını linç etme çağrısında bulundu. Demirtaş, takipçileri tarafından bile ciddiye alınmayarak, alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 15:10:00 - 2021-05-19 15:35:59
CHP'nin ekonomisti Özgür Demirtaş alay konusu oldu! Öyle bir şey paylaştı ki takipçileri bile ciddiye almadı...

 Yeniakit.com.tr 

Yaptığı manipülatif açıklamalarla bir yandan vatandaşa korku pompalayıp diğer yandan da AK Parti iktidarını hedef alan 'Ekonomist' Özgür Demirtaş fena madara oldu. Demirtaş'ın twitter hesabından paylaştığı mesajı, takipçileri tarafından bile ciddiye alınmayarak alay konusu oldu.

Bir twitter kullanıcısını hedef gösterdi

Özgür Demirtaş, bir twitter kullanıcısını, "Arkadaşlar bu hesabı şikayet etmenizi rica ediyorum. Operasyon hesabı, twitter hesabımı hacklemeye çalışıyor. Herkes aynı anda şikayet ederse bu kişinin hesabı kapanır." ifadeleri ile hedef gösterdi. Hangi akla hizmet ederek böyle bir paylaşımda bulunduğu anlaşılamayan Demirtaş'ı, bizzat kendi takipçileri eleştirdi.

'Bizi tetikçi zannetme' tepkisi!

Özgür Demirtaş'ın takipçilerinden birisi, söz konusu mesaja 'Bizi tetikçi zannetme' diyerek cevap verdi.

Demirtaş'a verilen tepkilerden bazıları şöyle

 

 

 

 


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