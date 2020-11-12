CHP’nin ‘darbeye karşı koyanlara ceza verilsin’ istemini AYM reddetti

CHP, düzenlemeyi içeren 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 37. maddesinin 2 numaralı fıkrasının yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı.



BU BİR AF YASASI DEĞİL



İptal talebinin gerekçesinde düzenlemenin af niteliği taşıdığı, bu nedenle TBMM'de kabulü için Anayasa'nın 87. maddesi gereğince üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun aranması şartının gerektiği ancak bunun sağlanmadığı öne sürüldü. Esas bakımından ise iptali istenen kuralın belirsiz olduğu, bu haliyle her türlü muhalefeti şiddet yoluyla susturmanın aracı olarak kullanılabileceği iddia edildi. İptal davasını karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemini yerinde bulmayarak oy birliğiyle reddetti.

Kararda, TBMM'nin dava konusu kuralın kabul tarihi itibarıyla üye tam sayısının en az üçte biri olan 184 milletvekiliyle toplanması, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar vermesi gerektiği belirtildi.



Karar yeter sayısı bakımından Anayasa'nın hangi hükmünün uygulanacağının belirlenmesi için kuralın af niteliğine sahip olup olmadığının belirlenmesi gerektiği anlatılan kararda, aftan söz edebilmek için öncelikli koşulun bir suçun varlığı olduğu ifade edildi.



Kararda, dava konusu kuralın ise herhangi bir suça ilişkin olmadığı, sadece 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü ve terör eylemlerinin eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişilerin cezai sorumluluklarının bulunmadığını düzenlediği ve af niteliği taşımadığının altı çizildi.