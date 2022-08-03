CHP’nin çalıntı olmayan tek vaadini açıkladı: Çok şaşıracaksınız!

Yeni Şafak Yazarı Hüseyin Likoğlu bugünkü 'CHP’nin çalıntı olmayan tek vaadi' başlıklı köşe yazısında CHP'nin kronikleşmiş 'çalıntı vaad' huyunu tüm ayrıntılarıyla ele aldı. Likoğlu ayrıca CHP'nin çalıntı olmayan gözlerden kaçmış bir vaadini de açıkladı. İşte o yazı:

Öğrencilik yıllarında Kredi Yurtlar Kurumundan alınan kredilerin geri ödenmesinde yüksek enflasyon nedeniyle yaşanan sıkıntıları göz önünde bulunduran hükümet, faiz ve enflasyon güncellemesinden kaynaklanan farkları sildi. Öğrencilik döneminde bu krediden yararlanıp borçlananlar sadece aldığı anaparayı ödeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, on binlerce gence müjdeyi şu ifadelerle duyurmuştu: “Son dönemde enflasyonun arzu etmediğimiz düzeylere yükselmesi, öğrenim kredisi güncellemelerinde beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtı. Haftalar öncesinden ilgili arkadaşlarıma talimatlarımızı verdik. Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara.”

CHP’liler hükümetin bu kararından sonra “Biz dedik, Erdoğan yaptı” kampanyası başlattı. Hatta yoldaş medyalarında manşetler atıldı. AK Partililer ise CHP’nin içerden bilgi edindiği iddiasını dile getirdi.

Eski adıyla Yurt-Kur’un kredileri siyasetin ilgi alanına girer. Bütün siyasi partilerin en popüler vaadidir, harç ve öğrenim kredileri. Yeni nesil, "harç kredisi de nedir?” diye sormayın. Eskiden bu kredi iki ayaklıydı. Üniversitelere harç ödenirdi, AK Parti iktidarı zamanında harç kaldırıldı. Dolayısıyla şimdi sadece öğrenim kredisi var.

Bu krediler hep siyasetçilerin gündeminde olduğu için CHP’nin “Biz söyledik, Erdoğan yaptı” iddiası ciddiye alınmadı, “he he” denilip geçildi.

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Bir akşam Bay Kemal, yine apar topar sosyal medya hesabından “Saat 22.00’de buluşalım” çağrısı yaptı. Mutfağında kamera karşısına geçen Kılıçdaroğlu, Alman otomobillerinden yüksek ÖTV alındığını ileri sürerek, iktidara geldiklerinde bu ÖTV’yi düşürecekleri vaadinde bulundu.

Aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT’de canlı yayındaydı. 2021 yılında Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanı’na sigara ve otomobil ÖTV’leri konusunda yetki verilmişti. Erdoğan yayına çıkmadan önce Maliye-Hazine Bakanlığı konuyla ilgili bir tebliği yayınlanmak üzere Resme Gazete’ye göndermişti.

Tebliğin yayınlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderildiği saatlerde Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyada kameraların karşısına geçmesi, CHP’nin içerden bilgi aldığı tezlerini güçlendirdi.

Aradan çok zaman geçmeden CHP’ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Özlem Gürses sosyal medya hesabından paylaşımında, “Bürokrasiden CHP’ye ve altılı masaya bilgi geliyor. Seçim ekonomisine geçti iktidar, kesenin ağzı açıldı. Birtakım kesimlere iyileştirici tedbirler alınmaya çalışılıyor. İktidar bu adımları atmadan muhalefet önceden öğreniyor” ifadelerini kullanarak, durumu açıklığa kavuşturdu.

Gerçekten de CHP içerden bilgi ediniyormuş. Siyasette bunlar normal şeylerdir bence. İçerden bilgi edinmek, öngörüde bulunmak, rakibini köşeye sıkıştırmak, siyasetin doğasında var. Bunları ciddiye almaya gerek yok.

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Asıl ciddiye alınması gereken şey, bir partinin kendine has, kendine ait, orijinal vaadidir. Peki, CHP’nin, alıntı olmayan, çalıntı olmayan, intihal olmayan, sızıntı olmayan vaadi yok mu? Var tabii. İşte onu çok ciddiye almamız lazım.

CHP’nin bütün dünyayı ve insanlığı ilgilendiren bir vaadi var. “Toplumsal cinsiyet” vaadi. Bu vaat çalıntı değil, üstelik laf olsun diye yapılan bir vaat de değil. Bunun için ciddiyetle üzerinde durulması gereken bir vaat.

CHP’nin bu vaadi için Türkiye’ye milyonlarca dolar fon aktarılıyor. İnsanlığın geleceğinin tehdit edildiği bir vaat karşısında ciddiyetimizi kaybedersek, Allah muhafaza çocuklarımızı kaybederiz.

CHP, yerel seçimlerden önce çokça vaatte bulundu. Vaatlerinin büyük bir bölümünü unuttu, yerine getirmedi veya getiremedi. Ama LGBT konusunda vaatlerini yerine getirmek için bütün imkânlarını seferber ettiklerini ne yazık ki görüyoruz. CHP’li belediyelerde LGBT eğitimi, ana görev haline geldi. Evet, CHP’nin kendine ait bir vaadi var ve o vaat çok ciddiye alınmalı…