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Siyaset

CHP'nin anketçisi Hakan Bayrakçı Muharrem İnce'nin alacağı oy oranını paylaştı

CHP'nin anketçisi Hakan Bayrakçı'nın yaptırdığı son ankette Muharrem İnce'nin kuracağı iddia edilen yeni partiye verilecek olan desteği açıkladı. Ahmet Hakan'ın köşesinde paylaştığı anket sonuçlarına göre "Muharrem İnce parti kurarsa oy verir misiniz?" sorusuna yüzde 72.3 hayır, yüzde 15,8 evet cevabı verildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 09:20:00 - 2020-08-11 09:25:35
CHP'nin anketçisi Hakan Bayrakçı Muharrem İnce'nin alacağı oy oranını paylaştı

Yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, CHP’de panik havası meydana getirdi. CHP’den ne kdar oy alıp götüreceği merak edilen İnce heniz parti kuracağı yönünde bir açıklama yapmadı. Ancak CHP’nin anketççisi Hakan Bayrakçı’nın sahibi olduğu SONAR’ın son yaptırdığı anket sonuçları ortaya çıktı.

Ahmet Hakan’ın köşesinde paylaştığı ankette katılımcılara sorulan “Muharrem İnce parti kurarsa oy verir misiniz?” sorusunda yüzde 72.3 hayır, yüzde 15.8 evet cevabı verildi.  Kararsızların oranı yüzde 7.8 iken cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 4.1 olarak verildi.

İşte Hakan’ın yazısından o bölüm;

Sizce korona konusunda hükümet başarılı olmuş mudur? Başarılı: Yüzde 60.2  Başarısız: Yüzde 26.8, Ne Başarılı Ne Başarısız: Yüzde 10.1, Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 2.9

Sizce hükümet, Türkiye’nin dış politikasında (Suriye, Libya ve diğer konular) başarılı mıdır, başarısız mıdır: Başarılı: Yüzde 52.8  Başarısız: Yüzde 33.5  Kısmen başarılı: Yüzde 8.6Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 5.1

Ülkemizdeki muhalefet partilerinin performansı, sizce başarılı mıdır? Başarısız: Yüzde 62  Başarılı: Yüzde 19 Kısmen başarılı: Yüzde 13  Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 6

Bu pazar günü seçim olsa (milletvekilliği seçimi) hangi partiye oy verirsiniz? (Kararsızlar dağıtılmış) AK Parti: Yüzde 39.8  CHP: Yüzde 27.2  MHP: Yüzde 11.3  İYİ Parti: Yüzde 10.4 HDP: Yüzde 8.3 Diğer: Yüzde 3

Bu pazar günü bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, isim olarak düşündüğünüzde Cumhurbaşkanı olarak kime oy verirsiniz? (İsim verilmeden açık uçlu sorulmuştur.) Tayyip Erdoğan: Yüzde 41.5 Ekrem İmamoğlu: Yüzde 9.1 Meral Akşener: Yüzde 7.2 Muharrem İnce: Yüzde 6.8 Selahattin Demirtaş: Yüzde 6.4 Mansur Yavaş: Yüzde 6.3 Diğer: Yüzde 4.8 Kararsız: Yüzde 5.1Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 12.8

Muharrem İnce parti kurarsa oy verir misiniz? Hayır: Yüzde 72.3  Evet: Yüzde 15.8  Kararsız: Yüzde 7.8 Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 4.1

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Yorumlar

sukru

Bu maarremden bi cacık olmaz.Gel bakalım maarrem derler koşa koşa gelir.Git bakalım maarrem derler boynunu büker gider.
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Ulvi

İdare-i maslahatçı anketçi kardeşimin yaptığı anketin çöp statüsünde olduğu anlaşılıyor.İnce şapkasını çıkarsa Chp´nin tabanından en az %6-10 arası oy kopartır.Çünkü Chp Atatürçülerle,ulusalcıların Chp´deki kökünü kurutmak üzere.Chp tabanındada azımsanamayacak miktarda Atatürk´ü ve ulusunu birinci planda tutan seçmen kitlesi vardır ve İnce´nin son şansları olduğunu da biliyorlar.Aksi durumda zaten partinin helvasının çoktan kavrulmuş olduğu ortaya çıkar.
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