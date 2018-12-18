CHP'nin adayı Mansur Yavaş oldu

CHP'de bugün toplanan Parti Meclisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara adaylığı için Mansur Yavaş ismini önermişti.

45 oyla kabul edildi

Parti Meclisi'ndeki oylamada 12'ye karşı 45 oyla Mansur Yavaş, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

İlk açıklamayı yaptı

Kararın ardından Mansur Yavaş, Twitter'dan açıklama yaptı. Yavaş, ''Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni,seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun'' ifadelerini kullandı.

Adana ve Antalya adayları da belli oldu

CHP PM'de yapılan oylamanın sonucuna göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar oldu.

Ayrıca Parti Meclisi'nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Muhittin Böcek aday gösterildi.