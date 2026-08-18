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Gündem CHP’lilerin uyuşturucu testi pozitif çıktı
Gündem

CHP’lilerin uyuşturucu testi pozitif çıktı

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CHP’lilerin uyuşturucu testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik Ve Ekonomik Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunda (ATK) uyuşturucu testi yapılan İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy’un test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında her iki isimden alınan numunelerde uyuşturucu madde tespit edildiği, adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

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