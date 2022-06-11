CHP'lilerin tek heyecanı heykel örtüsü açmak oldu! Bakın bu kez altından ne çıktı!

Vatandaşın parasını hizmete kullanmak yerine heykele harcayan CHP'li belediyeler, bu faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. CHP'li Şişli Belediyesi Teşvikiye Mahallesi'nde adı Tommy olduğu öğrenilen bir sokak köpeğinin heykelini dikti.

Sanat adı altında putperestliğin modernleştirildiği heykelciliğe CHP'li belediyeler tam gaz destek vermeye devam ediyor. Son olarak CHP'li Şişli Belediyesi, Teşvikiye Mahallesi'nde bir heykel açılışı yaptı. Birçok mahallelinin katılım sağladığı törende adı Tommy olduğu öğrenilen bir sokak köpeğinin heykelinin açılışı yapıldı.

Sokak köpeğinin heykelini dikip kurdele kestiler

10 Mart'ta hayatını kaybeden sokak köpeği Tommy'nin heykelini yapan belediye, açılışta kurdele kesmeyi de ihmal etmedi. Açılış törenine, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve çok sayıda mahalleli katıldı.

Başkan Keskin son olarak, törene katılan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.