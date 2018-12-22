CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak

Mustafa Kemal’e benzemesi dışında bir işle tanınmayan Göksel Kaya, 140 Journos’a konuştu.

“Nasıl CHP zihniyeti bu arkadaş”

Röportajı başlarken Kaya, telefonda CHP’li bir belediyenin sorumlusuyla tartıştı. Telefonda işini halledemeyen Kaya, “Nasıl CHP zihniyeti bu arkadaş” diyerek sinirlendi.

“AK Partili belediye bunu yapmaz”

Telefonda beklediğini alamayınca iyice sinirkenen Kaya, “AK Partili belediyeye gitsem bunu yapmazlar.” dedi.