CHP'lilerden gazeteciye skandal muamele! Özgür Özel’in 'Basın Özgürlüğü' lafta kaldı...

Her fırsatta basın özgürlüğünden dem vuran CHP, iktidara gelmesi halinde mesleğini yapan gazetecilere neler yaşatacağını ve çirkin yüzünü şimdi de Gaziantep’te gösterdi. Yolsuzluk, rüşvet irtikap ve casusluk suçlamalarıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nu aklamak il il gezen CHP lideri Özgür Özel’in Gaziantep ziyareti sırasında gazeteci Zerrin Erdoğan’a skandal ifadeler kullanarak küçük düşürdüğü ve CHP il yöneticilerinin ise Erdoğan’a telefon fırlattığı öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN GAZETECİYE SKANDAL SÖZLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep il yönetimiyle yaptığı görüşmenin ardından Kilis’te halk buluşmasına katıldı ve daha sonra Nizip Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye önünde vatandaşlara hitap eden Özel, ardından başkanlık makamına geçti. Özel’i takip eden gazeteci Zerrin Erdoğan, kendisini tanıtarak soru yöneltmek istedi. Ancak Özel, gazetecinin sorusunu dinlemek yerine, “Hanımefendi, arkanızda televizyon ekranı var, onu izleyeceğiz.” diyerek soruyu geçiştirdiği bildirildi.

TELEFON FIRLATTI

CHP Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan’ın danışmanı Mahmut Tülek, çekim sırasında gazeteciye defalarca fiziksel temasta bulunduğu öne sürüldü. Tülek’in sürekli gazeteci Zerrin Erdoğan’ın koluna ve omzuna dokunarak ittiğini, oradan oraya yönlendirdiğini ve çalışmasına engel olduğu aktarıldı. Görgü tanıkları da gazetecinin fiziksel müdahaleye maruz kaldığını doğrularken belediyenin çekim işlerinden sorumlu İrfan Aydoğdu’nun da bağırarak gazeteciyi engellemeye çalıştığı, görüntü almasına sürekli problem çıkardığı belirtildi. Diğer yandan bir skandal da toplu fotoğraf çekimi sırasında yaşandığı kaydedildi. Gazeteci Zerrin Erdoğan’ın bir görevliye uzattığı telefonu, iddiaya göre danışman Mahmut Tülek tarafından alındığı ve fotoğraf çekinmesine müdahale edildiği belirtildi. Erdoğan, “Telefonum sizde, lütfen verir misiniz?” dediğinde Tülek’in telefonu masanın bir ucundan diğer ucuna fırlattığı ifade edildi. Telefon yere düşerken, Erdoğan bu davranışın hem basına hem de kadınlara büyük bir saygısızlık olduğunu belirtti.

ÖZÜR DİLEMEDİLER

Yaşananların ardından ne CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den, ne Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan’dan, ne de danışman Mahmut Tülek’ten özür gelmediğini söyleyen Erdoğan, duruma sert tepki göstererek gazetemize açıklamalarda bulundu. CHP’nin yıllardır AK Parti’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı basın baskısı üzerinden eleştirdiğini hatırlatan Gazeteci Zerrin Erdoğan, “Hangi konuyu eleştiriyorlarsa, aynı hataları kendileri yapıyor. Atatürk’ün emanet ettiği CHP’ye bir gazeteciye ve bir bayana yapılan bu çirkin davranış hiç yakışmadı. Bu olay, Özgür Özel’in gerçek yüzünü ortaya koydu. Hem gazeteciye hem de bir bayana bu yapılır mı? Telefonumu yeni aldım, kaba bir hareketti. Ben minyon bir yapıyım, uzun boylu biri olsam ne yapardınız?” diyerek tepkisini dile getirdi.

“ATATÜRK’ÜN CHP’Sİ BU DEĞİL”

Yaşananları şiddetle kınadığını belirten gazeteci Zerrin Erdoğan, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “CHP’yi getirdikleri durum ortada. Atatürk’ün CHP’si bu şekilde yönetilemez. Bir gazeteciye yapılan saygısızlığı asla kabul etmiyorum.”

