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Siyaset CHP’lilerden büyük protesto! Kürsüye çıkan Ekrem neye uğradığını şaşırdı
Siyaset

CHP’lilerden büyük protesto! Kürsüye çıkan Ekrem neye uğradığını şaşırdı

Yeniakit Publisher
2024-02-13 11:47:00 -

Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul adaylarını tanıtmak için kürsüye çıkan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi partilileri tarafından protesto edilince eli ayağına karıştı!..

İstanbul'da ilçe adaylarını belirleyen Ekrem İmamoğlu bugün Haliç Kongre Merkezi'nde "Büyük İstanbul" buluşmasını gerçekleştirdi. Salona girişte Genel Başkan Özgür Özel’in posterleri yer alırken kendisinin olmaması, mevcuttaki krizin somut yansıması olarak kayıtlara geçti.

İmamoğlu protesto edildi

Öte yandan salonda Ekrem İmamoğlu protesto edildi. Sarıyer’de Şükrü Genç’in yeniden aday gösterilmemesi üzerine bir grup CHP’li pankart açıp İmamoğlu’na sert tepki gösterdi.

İmamoğlu ise sözlerinin kesilmesi üzerine sinirlendi.

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Yorumlar

Ahmet Tunç

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