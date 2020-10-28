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Gündem CHP’liler üstüne alınabilir! Bu sözler Atatürk gömleğiyle ortalıkta dolaşanlara
Gündem

CHP’liler üstüne alınabilir! Bu sözler Atatürk gömleğiyle ortalıkta dolaşanlara

Hükümeti eleştirmek için sürekli provokasyon peşinde koşan Enver Aysever, bu kez Atatürk gömleğiyle ortalıkta dolaşan CHP'lilere tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:17:00 -
CHP’liler üstüne alınabilir! Bu sözler Atatürk gömleğiyle ortalıkta dolaşanlara

Geçtiğimiz günlerde CHP'nin yayın organı Halk TV'den kovulan Enver Aysever, sosyal medya hesabından verdi veriştirdi.

Atatürk gömleğiyle ortalıkta dolaşan CHP'lileri hedef tahtasına oturtan Aysever zehir zemberek ifadeler kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan yapan Enver Aysever'in paylaşımı şu şekilde:

Arabana Atatürk imzası koymakla, gömleğine fotoğrafını basmakla Cumhuriyetçi olunmaz.

Cumhuriyet bilinç ister, bilgi ister, erdemli yurttaş ister.

Ancak örgütlü toplum bunu başarabilir. Sınıfsal bilinç olmadan, düşünce birikimi olmadan yapılan her eylem, edilen her söz uçucudur!

Kafasını nereden çıkaracağı merak ediliyor

Kendi sunduğu program dahil boy gösterdiği programlarda reyting getirisi olmayan, işi gücü Müslümanlar olan ve yaptığı konuşmaları bilimselliğe dayatmayan 'bence'lerle yorum yapan Enver Aysever'in nereden kafasını çıkaracağı şimdilik gizemini koruyor.

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