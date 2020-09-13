CHP'liler Kaftancıoğlu adını anmaktan neden çekiniyor?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'Atatürk' ifadesine çok sayıda CHP'li büyük bir tepki gösterdi. Tepki gösteren Atatürkçü ve CHP'lilerin büyük bir çoğunluğu nedense Canan Kaftancıoğlu'nun adını bile anmadı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan CHP yandaşları ve CHP'liler Kaftancoğlu'na hiç bulaşmadan Atatürk'le ilgili mesajlar yayınladılar.

Mesajlarda Kaftancıoğlu'nun adının geçmemesi bazı soru işaretlerine de neden oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Kaftancıoğlu'ndan diğer CHP'lilerin çekindiği şeklinde algılandı.

Ayrıca Kaftancıoğlu'nun HDP ve CHP arasındaki ittifakta önemli bir rolü olduğu da söyleniyor.

Kaftancıoğlu ne demişti?

Sözcü Gazetesi yazarlarından Serpil Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun CHP'nin 97. Kuruluş yıldönümü günü yapılan toplantıda “Atatürk” yerine “Gazi Mustafa Kemal” ismini kullanmasının ayrıntıları aktardı.

Yılmaz, CHP'li Kaftancıoğlu'nun yaklaşık 1.5 saatlik konuşmasında Atatürk'e atfen üç kez ‘Gazi Mustafa Kemal’ ismini kullandığını yazdı. Kaftancıoğlu'nun sözleri sonrası Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi, Mustafa Kemal Gençlik Vakfı kurucu üyesi ve 1995-1999 TBMM Başkan Vekili Uluç Gürkan, Kaftancıoğlu'na ‘Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi’ diye tepki gösterdiğini söyledi.

Bu soru üzerine Kaftancıoğlu, kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşı olduğunu, senelerdir kullandığı gibi bu şekilde ifade etmeyi tercih ettiğini söyledi.