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Siyaset CHP’liler “Ekrem, İstanbul’un yarısını bankamatik memuru yapmış” derler mi?
Siyaset

CHP’liler “Ekrem, İstanbul’un yarısını bankamatik memuru yapmış” derler mi?

Yeniakit Publisher
2023-09-21 10:29:00 -
CHP’liler "Ekrem, İstanbul’un yarısını bankamatik memuru yapmış" derler mi?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "CHP’liler “Ekrem, İstanbul’un yarısını bankamatik memuru yapmış” derler mi?" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İYİ Parti'nin kendisini destekleyeceğinden emin olduğunu söyleyerek, CHP'lilerin İmamoğlu'ndan desteklerini çekerlerse şaşırmayacağını söyledi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

İyi Parti’nin son atakları, hem kendilerinin, hem de Millet İttifakı’nın bileşenlerinin ne kadar kirli bir politika içinde yüzdüklerini tekrar tekrar bize gösteriyor..

Utanmazlığa bakın..

“2024 mahalli seçimlerine, 81 ilde kendi adaylarımızla gireceğiz” açıklaması yaptılar..
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Ardından “İttifak yok ama, işbirliğine açığız” dediler..

“Hey arkadaş, ittifak ne, işbirliği ne? İkisi de aynı şey değil mi?” dedik..

Cevap veremediler..

“At pazarlığı yapıyorsunuz.. Pazarlıkta elinizi güçlü tutmak için, aday çıkaracağınızı iddia ediyorsunuz.. Ama yan taraftan da, işbirliği diyerek, şantaj yapıyorsunuz” itirazında bulunduk..

Cevap veremediler..

Tabii ki, İyi Partililerin CHP’den koparacakları bizi ilgilendirmez..

İstanbul’a, Ankara’ya, İzmir’e ve daha onlarca şehire..

İster CHP’li adayı göstersinler. İsterlerse İyi Partili adayı göstersinler..

İsterlerse de, ayrı ayrı adaylar çıkarsınlar.

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