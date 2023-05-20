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Sosyal Medya CHP'liler bu sözleri iyi dinleyin! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Alman devlet kanalında övgüler dizildi
Sosyal Medya

CHP'liler bu sözleri iyi dinleyin! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Alman devlet kanalında övgüler dizildi

Yeniakit Publisher
2023-05-20 23:24:00 - 2023-05-21 00:08:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinde muhalefete bir kez daha üstünlük sağlamasının ardından Alman devlet kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler dizildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır süregelen rakipleri karşısındaki başarısına Almanlar da kayıtsız kalamadı. Alman devlet televizyon kanalı ZDF'de 14 Mayıs'ta topyekün birleşen muhalefete karşı bir kez daha üstünlük sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkinliği gündeme getirildi.

Pogramda gazeteci ve siyasi analist Carolina Drüten, Rusya, Amerika, Avrupa'ya karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikada yürüttüğü "stratejik bağımsızlık" anlayışına dikkat çekti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçmeni güçlü olmasını seviyor." diyen Drüten, "Erdoğan için 'güçlü lider, dünya lideri' diyorlar. Türkiye'yi zor zamanlarda, fırtınalı dönemlerde düzlüğe çıkarıp, tüm zorluklardan en az hasarla devam etti." ifadelerini kullandı.

 "İşte bu stratejik bağımsızlıktır"

Karşısındaki gazetecinin "Amerika'ya, Avrupa'ya, Çin'e ve Rusya'ya taraf değiller. Biz kendimize tarafız diyorlar" sözlerine karşılık ise Drüten, "İşte bu stratejik bağımsızlıktır" dedi.

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