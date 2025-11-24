  • İSTANBUL
Siyaset CHP’liler birbirine girdi! Vekillerin üstüne yürüyüp avaz avaz bağırdı
Siyaset

CHP’liler birbirine girdi! Vekillerin üstüne yürüyüp avaz avaz bağırdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

TBMM Plan Bütçe Komisyonuna katılan CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, partisinin milletvekillerine bağırarak Halk TV’nin haberlerine isyan etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, ilginç anlara sahne oldu. Meclis'te Plan Bütçe Komisyonu'ndaki Tarım ve Orman Bakanlığı bütçe görüşmelerinin yapıldığı sırada CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, sinir krizi geçirdi. CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda partisinin milletvekilleri ve Halk TV’yi protesto etti.

Çakır, "Halk TV bana sabıkalı dedi, namuslu adamım ben nerem sabıkalı, ses çıkarmayan CHP'li milletvekillerini de protesto ediyorum" diye bağırarak salondan ayrıldı.

Çakır, salondan çıkmadan önce CHP'li vekillere dönerek, "Biz karışmayız, biz bilmeyiz diyorsunuz" dedi.

CHP'de İmralı gerginliği! İstifalar peş peşe: Parti kimliğini böyle kesti

CHP'de İmralı gerginliği! İstifalar peş peşe: Parti kimliğini böyle kesti

Yolsuzluk bataklığındaki CHP’de iç savaş! Tekin’den Kılıçdaroğlu’na destek mesajı: Artık kimse konforlu alan bulamayacak

Yolsuzluk bataklığındaki CHP’de iç savaş! Tekin’den Kılıçdaroğlu’na destek mesajı: Artık kimse konforlu alan bulamayacak

İmamoğlu CHP’nin ‘İmralı’ oylamasına niçin katılmadığını açıkladı! Ben içerideyken olmaz...

İmamoğlu CHP’nin ‘İmralı’ oylamasına niçin katılmadığını açıkladı! Ben içerideyken olmaz...

Hesap vermek CHP’linin namus borcudur!

Hesap vermek CHP’linin namus borcudur!

CHP oyları ile seçilenler "aslına döndü"!

CHP oyları ile seçilenler "aslına döndü"!

2
Yorumlar

bakalım kim

Hasan Ufuk ÇAKIR › milletvekili › hasan-ufuk-cakir Mersin / Çavuşlu – 1963, Mustafa Sabri, Zafer. Tüccar, Çiftçi;

osmanli

Ya adam (ekrem) partiyi oldugu gibi ele gecirmis. butun CHPli millet vekilleri ekremin mafya patronu oldugunu biliyor ve ses cikarmiyorlarsa, sen kimsin? seni adam yerine koyup savunurlar mi?
