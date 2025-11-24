CHP’liler birbirine girdi! Vekillerin üstüne yürüyüp avaz avaz bağırdı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, ilginç anlara sahne oldu. Meclis'te Plan Bütçe Komisyonu'ndaki Tarım ve Orman Bakanlığı bütçe görüşmelerinin yapıldığı sırada CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, sinir krizi geçirdi. CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda partisinin milletvekilleri ve Halk TV’yi protesto etti.

Çakır, "Halk TV bana sabıkalı dedi, namuslu adamım ben nerem sabıkalı, ses çıkarmayan CHP'li milletvekillerini de protesto ediyorum" diye bağırarak salondan ayrıldı.

Çakır, salondan çıkmadan önce CHP'li vekillere dönerek, "Biz karışmayız, biz bilmeyiz diyorsunuz" dedi.