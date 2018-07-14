CHP'liler birbirine girdi! CHP'nin gazetesi CHP'liyi hedef aldı: Kaftancıoğlu zübüklük çerçevesinde...

yeniakit.com.tr CHP Kahramanmaraş eski Milletvekili Durdu Özbolat’ın kurucu başkanı olduğu Yurt Gazetesi, skandallarıyla ünlü CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birbirine girdi. Bir süredir Kaftancıoğlu ile polemik yaşayan gazete yönetimi ve Özbolat, bugünkü baskıda CHP İstanbul İl Başkanına sert sözlerle yüklendiler. Gazetenin ilk sayfasında Kaftancıoğlu’na yönelik bir yazıda, il başkanının “zübüklük çerçevesinde” hareket ettiği ifadesi, en dikkat çekici ayrıntı oldu.

“BOŞ KONUŞMA”

Gazetede Canan Kaftancıoğlu’na yönelik şu ifadeler yer aldı:

YURT Gazetesi birkaç gündür kendilerine “solcu” diyen ama gerçekte “tatlısu solculuğu”ndan öteye gitmemiş, gidemeyen ve bundan sonra da gidemeyecek olan “gasteci”ler ile…

Kayınpederlerinin ya da babalarının bizce de çok değerli olan soyadlarının gölgesinde yürüyor görünerek “zübüklük” çerçevesinde bir ileri iki geri yapan bazı “siyasetçi”lerin “intikam” almaya dayalı sosyal medyadaki hezeyanlarına maruz kalıyor…

Ancak gazeteciliğin temel kriterlerinden “cevap hakkını” hakaret ve küfür içermediği sürece aynı haberin içinde ya da devamında, ilgilisine kullandırmaktan zerre tereddüt etmeyip, çekinmeyen az sayıdaki gazetelerden biri olarak, bu hezeyanlara karşı biz de cevap hakkımızı kullanıyoruz…

24 Haziran seçimlerinde “değişim” olgusunu kullanan CHP, eğer gerçekten “değişim istiyorsa” buna, toplumsal sorumluluğu çok büyük olan bir koltuğu ve makamı, kişisel intikam hırsına alet eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ndan başlamalıdır. Bu konuda CHP’ye desteğimiz açık ve tamdır…

Sayın Canan Kaftancıoğlu!

Sen politik kavganı bizim üzerimizden götürmeye çalışıyorsun. Kendince de intikam almaya çalışıyorsun…

Kişisel güç sağlamak için yaptıklarınızı biliyoruz!

CHP İstanbul İl Başkanlığı olarak 3 milyon TL bir yayın kuruluşuna verildi mi, verilmedi mi?

Madem binbir baskı altındaki muhalif medya konusunda bu kadar duyarlısınız, niye muhalif yayınların sıklıkla karşı karşıya kaldığı tazminat davaları için bir fon oluşturmadınız?

Ya da işsiz gazetecilere niye iş imkânı sağlamadınız?

Bu fonu kursaydınız biz de kısıtlı bütçe ve gelirimize rağmen size katkı sunardık, emin olun.

Bu tavrımız ve önerimiz her daim geçerlidir.

(…) Canan Hanım, sen siyasi hayatına “tatlısu solcusu” olarak başladın… İl Başkanı adaylığında, rahmetli Ümit Kaftancıoğlu’nun adını kullanarak Türkmen - Alevi kimliğini sömürdün.

O soyadının vefasını bir gelin olarak gördün!

Ama daha seçildiğin gün Ordulu olduğun aklına geldi ve kullandığın o mirası kaldırıp bir kenara koydun.

Başkan Tayyip Erdoğan’dan özür diledin…

CHP’nin en büyük örgütünün başına gelmiş biri olarak daha bir kaymakamla bile ilişki kuramıyor, muhatap bile alınmıyorsun.

Seçimlerden beri kayıpsın!

Islak imzalı sandık tutanaklarının bir bölümü hala ilçe binalarında, hala aldırmadığın konuşuluyor.

CHP illa değişim diyorsa, delegeler İstanbul İl Başkanından başlamalı.

Diyeceğimiz o ki, Canan Kaftancıoğlu sen İstanbul İl Başkanlığı’na yakışmıyorsun…

“KAFTANCIOĞLU, MALTEPE’NİN İNTİKAMINI ALIYOR”

CHP Kahramanmaraş eski Milletvekili Durdu Özbolat da konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Yurt Gazetesi sahibi olduğu döneme dair açıklamalar yapan Özbolat, Kaftancıoğlu’nun partisi tarafından usulsüz şekilde Maltepe Belediye Başkanlığı’na aday yapılmak istendiğini, parti meclisi üyesi sıfatıyla buna karşı çıktığını, bunun intikamını almak için Kaftancıoğlu’nun kendisine karşı olduğunu savundu.

İşte Durdu Özbolat’ın basın açıklamasının ilgili bölümü:

“6 yıl içinde yaklaşık 400 davaya muhatap oldum, bunlarla boğuştum.

SSK ve vergi borçları sebebiyle zor günler geçirdim.

Başlangıçta 500 bin lira yatırım ile 70 bin tiraja ulaşacağımızı söyleyenler, 20 bini bulmayan satışı 80 bin göstermek için fazla baskı yaptılar, 60 bin gazeteyi de 40 dolardan hurdacıya satarak (günahları boyunlarına) belki de bu küçük miktarı ceplerine bile attılar.

‘SEVGİLİLERİNE İKİ MAAŞ’…

Gerçek isimleriyle sigortalı yaptıkları sevgililerini sahte isimlerle gazeteye ve televizyona çalışan olarak aldılar, iki yerden maaş ödenmesini sağladılar.

‘GAZETECİLİK İLKELERİ YOK SAYILMIŞ’

Hakan Gülseven köşe yazılarından dolayı cezalar almasının yanı sıra sorumlu yazı işleri müdürlüğü yapması nedeniyle asgari özen göstermesi gereken gazetecilik ilkelerini yok sayarak açıkça ihlal ettiği ve yasada suç sayılan eylemleri işlemesinden kaynaklı aldığı cezaları da sanki şahsım veya gazete yüzünden ceza almış gibi lanse etme çabasındadır. Kanunen alınan cezalar şahsidir ve dosyalarda şahsım ve Yurt Gazetesi taraf dahi değildir. Tarafıma yapılan ve kişilik haklarıma saldırı niteliği taşıyan her türlü beyana karşı yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım.

‘MALTEPE’NİN İNTİKAMI’…

Sayın İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, usulsüz şekilde Maltepe Belediye Başkan Adayı yapılmak isteniyordu. Parti Meclisi Üyesi sıfatıyla buna karşı çıktım, doğru olmadığını söyledim. Bugün yaptığı şey tam olarak intikam almaktır. Ama boşuna. (…)