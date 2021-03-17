CHP'liler arka çıkıyor! İşte HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun skandal tweetleri

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hakkındaki kesinleşen Yargıtay kararı TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Hakkındaki karar okunan Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü. Böylelikle terör sevici HDP'nin vekil sayısı 55'e düştü.

Kararın okunmasına tepki gösteren HDP ve gizli ittifak ortağı CHP sıraları masalara vurdu.

Sosyal medyadan da savundular

Ayrıca bazı CHP'liler, sosyal medyadan da HDP'li Gergerlioğlu'na arka çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, attığı tweette, "Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi, en açık tabiriyle, halk iradesinin gaspıdır. "Milli iradeyi" ağızlarında sakız edenler, seçimle gelen milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırarak milli iradeye darbe yapmıştır #GergerlioğluYalnızDeğildir" iddialarında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi hukuksuzdur. Yasama organının bu hukuksuzluğa bir kez daha alet edilmesi kabul edilemez. TBMM Başkanlığı Enis Berberoğlu kararında yaptığı hatayı kasten tekrarlamaktadır. #GergerlioğluYalnızDeğildir" iddialarında bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise, "2013 yılında HDP Van milletvekili hakkında gönderilen fezlekeyi dönemin TBMM Başkanı Cemil Çiçek okutmamış ve bekletmişti. Bu da bugün Sn. Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında tezkereyi okutan başkana kapak olsun! #GergerlioğluYalnızDeğildir" şeklinde ilginç ifadelere imza attı.

Gergerlioğlu, sözde Ermeni soykırımını kabul etmişti!

Yaşananların ardından üç beş oy almak için CHP'li vekillerin desteklediği HDP'li Gergerlioğlu'nun attığı, sözde Ermeni soykırımını kabul ettiği skandal tweetler gündeme geldi.

Gergerlioğlu, tepki çeken tweetlerinde şu iddialarda bulunmuştu:

"Almanya meclisinde Ermeni soykırım tasarısı kabul edildi. Soykırım olduğunu ben de uzun süreli araştırmalarım sonucu kabul ediyorum."

"Ermeni soykırımı olmuştur' demek için Ermeni olmaya gerek yok, tarihi tarafsız okuyan hakkaniyetli her insan bunu teslim eder, etmelidir."

"Ermeni soykırımı olmuştur, üstü örtülmeye çalışılmıştır. Osmanlı'da yargılanan kimi kişiler T.C'de Bakan da olmuştur, itiraf edin bir suç var."