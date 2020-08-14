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Siyaset

CHP'li yönetici açıkladı: Muharrem İnce partiden neden ihraç edilmedi?

Muharrem İnce'nin yeni bir hareket başlatacağını açıklamasından önce, disipline sevk edilerek partiden ihraç edilmesinin önerildiği ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu öneriyi kabul etmediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 19:22:00 -
CHP'li yönetici açıkladı: Muharrem İnce partiden neden ihraç edilmedi?

Muharrem İnce'nin düzenlediği basın açıklamasından önce CHP'den ihracının gündeme geldiği ortaya çıktı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, isminin yazılmasını istemeyen bir CHP yöneticisi ile yaptığı görüşmede, İnce'nin disipline verilerek partiden ihraç edilmesinin gündeme geldiğini ancak Kılıçdaroğlu'nun bu öneriyi kabul etmediğini aktardı.

Muharrem Sarıkaya'nın CHP'li yönetici ile görüşmesinden aktardıkları şu şekilde:

CHP yönetiminin tahminine göre İnce, 4 Eylül’deki Sivas çıkışına kadar farklı zeminlerde bu çıkışını sürdürecek. Sonrasında da 29 Ekim’e kadar olan dönemde yeni bir zemine söylemini taşıyacak.

CHP yöneticisine, "Sizin tavrınız ne olacak?" diye sordum, "4 Eylül’deki Sivas çıkışına kadar yapacaklarını gözlemleriz, muhatap almayız" dedi.

Sonrasına yönelik de şunları söyledi:

"Aslında Genel Başkanı (Kılıçdaroğlu) ikna edebilsek, anında disipline verip, hiçbir açıklama da yapmadan ihracını sağlar, bu arada, iktidar ile işbirliği içinde olduğunu da ortaya koyarız. İnce için en önemli konu unutulmaktır, bunu da CHP hafızasından silip kendisine sunarız. Ama Genel Başkan teknik konularla sınırlı yazılı açıklamayla yetinilmesini ve demeç verilmemesini istedi."

Adını yazmamı istemediği için veremediğim partinin etkili ismine göre İnce’nin 'ayrılış süreci bir şekilde gerçekleşecek.' Bu nedenle bu daha önce kendisine sağlayacak mekanizmanın çalıştırılması gerektiği görüşünde.

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Yorumlar

serdar-1.

Güneş,Bağımsızlığımızın ilk mücadelesi olan 19- mayıs 1919 da Samsunda doğdu.
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Doğan Miraç

Sıkıyorsa kovun ondan sonra chp nin oylarını görün. Yarısının yarısını da zor bulursunuz..
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