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Gündem CHP'li Yanardağ'dan İnce iddiası! Kaç milletvekili istediğini açıkladı
Gündem

CHP'li Yanardağ'dan İnce iddiası! Kaç milletvekili istediğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-03-31 01:33:00 - 2023-03-31 01:33:44

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yandaşı gazeteci Yanardağ, Cumhurbaşkanlığı adaylığından geri adım atmayan Muharrem İnce'yi suçladı.

CHP yandaşı gazeteci Merdan Yanardağ, İnce'yi hedef alan açıklamalarında o görüşmede neler yaşandığını anlattı. "İnce'nin amacı CHP'yi ele geçirmek" diyen Yanardağ, "Bu bilgiyi bizzat orada yer alan bir kişiden elde ettim." dedi.

"Bizzat toplantıdan edindiğim bilgi"

Yanardağ konuya ilişkin Tele1 canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir şansı vardı. İçeriden bilgilerimiz var. CHP’den 30 milletvekili istediğini ve Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıktan istifa etmesini istediğini ve CHP’nin de buna uygun davranmayarak pazarlığa girişmediğini öğrendik. Bu konularda iddialıyım. Bu bilgiyi bizzat orada yer alan bir kişiden elde ettim.

Asıl hedefi şu, cumhurbaşkanı seçildiği takdirde 30 vekille geldiğini düşünün. Kendisi CHP’ye yeniden ele geçirmeye çalıştığı, planlandığı anlaşılıyor. Dolayısıyla evdeki hesabı da çarşıya uymadığı, siyasetten döndüğü çok belli.
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