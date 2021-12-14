CHP'li vekillerin gayri meşru ilişkileri 'şantaj'la ortaya çıkıyor! Gaytancıoğlu'nun evli danışmanı ile ilişkisi mahkemede bitti

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Zincirleme şekilde taciz ve tecavüzlerin yaşandığı, gayri ahlaki ilişkilerin adeta salgına dönüştüğü CHP’lilerin yaşadığı gayri meşru ilişkiler adliyede sonuçlanıyor.

Gaytancıoğlu'nun 'zina kasedi' !

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar ve CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'tan sonra CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun da "zina kasedi" patlak vermişti.

Gaytancıoğlu'nun, evli danışmanı Özlem Feraye A. ile gayri meşru ilişki yaşadığını, kadının eski kocası Ömer Önder açıklamıştı. Önder, CHP'li Gaytancıoğlu'nu eşi aracılığı ile tanıdığını belirterek, "Beni Edirne'ye davet etti. Kendisi üniversiteden arkadaşıymış. Edirne'de 3-4 gün kaldık ve birlikte zaman geçirdik. Eşim 2017 yılında kanser olmuştu. Eşimin rahatsızlığının tedavisinin Ankara'da daha kolay olacağını söyleyerek eşimi danışman yapmak istedi. Ankara'ya gelmesinin gerekmediğini, işleri evden yürütebileceğini belirtti. Eşim ile çok sık görüştükleri için şüphelendim." dedmişti.

'Eşim ile ilişki yaşadığını meyhanede itiraf etti'

Okan Gaytancıoğlu'nun danışmanlığını yapmaya başlayan eşinin, gayri meşru ilişki yaşadığından şüphelendiğini söyleyen Önder, "Eşim ile çok sık görüştükleri için şüphelendim." ifadelerini kullanmıştı. Ömer Önder, CHP'li Gaytancıoğlu'nun, itirafını şöyle aktarmıştı: "Bir gece eşim ve vekille birlikte meyhaneye gittik. Vekil alkolün etkisiyle itiraf etti, eşim ile birlikte olduklarını ve eşimi sevdiğini söyledi. Ben de nasıl böyle bir şey yapabildiğini sordum."

CHP'li vekilin eşinden para aldığını da iddia eden Ömer Önder, şunları söylemişti:

"Evde babamdan miras kalan altınları ve parayı da bulamadığım için eşime bu altın ve paraları müştekiye verip vermediğimi sordum. Eşim verdiğini söyledi. 250 bin TL olduğunu hesapladık. Müşteki Gaytancıoğlu bana bu parayı ödeyeceğini söyledi. Parayı peşin olarak Mart 2019'da ödeyecekti ama taksit taksit ödemeye başladı."

CHP'li Gaytancıoğlu 'şantaj' yapıldığını iddia etmişti!

Ömer Önder'in eşinin CHP'li vekille ilişkisini öğrenmesinden sonra bahsi geçen "250 bin lira" için kendisine şantaj yapıldığını iddia eden Gaytancıoğlu, ilk ifadesinde, "Özlem Feraye A. 250 bin TL'yi ocak ya da şubat ayında benden yüz yüze istemişti." dedi. Sanık avukatı Cumali Pehlivanoğlu, mahkemeden müşteki Gaytancıoğlu'na sanık Ömer Önder'in parayı vermemesi halinde görüntüleri yayma hususunda bir söyleminin bulunup bulunmadığının sorulmasını istedi. Bunun üzerine Gaytancıoğlu da; "Ben Ömer Önder'le konuşmadım. Eşi bana bunları söylemişti. Görüntülerin olduğunu da 2018 yılının mart ayında sanık Özlem'den öğrenmiştim." demişti.

Bugün görülen mahkemede, "şantaj" yaptıkları gerekçesi ile CHP'li vekille ilişki yaşayan Özlem Feraye A.'ya 1 yıl 15 gün, aldattığı eski eşi Ömer Önder'e de 10 ay hapis cezası verildi.

CHP'deki ilk gayri meşru ilişki skandalı değil!

CHP'li Gaytancıoğlu'ndan önce CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın zina kasedi skandalı da patlak vermişti.

Gayri meşru ilişki 'şantajla' ayyuka çıktı

Şantaj skandalının merkezinde yer alan CHP Milletvekili Özgür Karabat, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul 3. bölgeden milletvekili olarak seçildikten sonra yaşadığı "yasak aşk" yüzünden bir şantaj şebekesinin tuzağına düştü. CHP Çekmeköy İlçe Teşkilatı mensubu olan Aynur Doğan isimli kadın, parti içinde yükselme hedefi ile milletvekili Özgür Karabat'la tanıştı.

Üsküdar'da bulunan evde zina ettiler

Aynur Doğan, daha sonra evli ve bir çocuk babası olan Karabat ile ilişki yaşamaya başladı. İddiaya göre Karabat kadının Üsküdar'daki evine giderek zina etti.

Evine gizli kamera yerleştirdi

İlerleyen süreçte partide istediği gibi yükselemeyen ve işe yerleştirilmeyen Aynur Doğan, arkadaşlarıyla birlikte Karabat'a şantaj yapmaya karar vererek bir plan yaptı. CHP'li vekil ile birlikte oldukları evin yatak odasındaki yangın duman sensörü içine gizli kamera düzeneği yerleştiren kadın, Karabat'la mahrem anlarını kayda aldı.

Karısına anlattı, şikâyetçi oldu

CHP'li şantajcılar Karabat'tan 10 milyon istedi. CHP'li vekil teklifi kabul etmedi. Bir müddet sonra yeniden arayan şantajcı, bu kez 1 milyon TL karşılığında görüntüleri imha etmeyi önerdi. Gelen tehdit ve şantajlardan bunalan Karabat, sonunda yaşadığı gayri meşru ilişkiyi eşine itiraf edip şikâyetçi olmaya karar verdi. CHP'li vekil, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne şikâyette bulundu ve soruşturma başlatıldı.

Karabat ve yasak aşkı Doğan!

Bütün bu rezalete bir de 'eşcinsel ilişki' skandalı eklendi!

Öte yandan Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın da "eşcinsel" bir sapkınlık skandalı patlak verdi.

Gazeteci Zihni Çakır, "CHP’li bir vekilin eşcinsel ilişkileri üzerine Denizli’deki bir şantaj çetesinin tehditlerine dayanamayıp savcılığa gittiği, olayın savcılığa intikal etmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından istifasının istendiği belirtiliyor." paylaşımı yapmış ve bu bilgiler gündeme bomba gibi düşmüştü.

CHP’ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer de kendisini arayan CHP’lilerin açıklamalarına dayandırdığı paylaşımında, "Denizli Mv. Teoman Sancar CHP’den istifa etti. İşin başka bir tarafı varmış! Bizi arayan CHP’liler yeni bir skandalla karşı karşıya olduğunu söylediler. 'Ayıp' diye nitelenen bu skandalın altından nasıl kalkacak CHP?" ifadelerini kullanarak olayı doğrulamıştı.

Sancar da, basın mensuplarına yaptığı açıklama ile skandalı kabul etmişti: "Hakkımda adliyeye yansımış bir dosya var. Bu dosyada şantaj ve tehdit iddiası var. Bu nedenle, bu süreçte partime zarar vermeyeyim diye CHP’den istifa ettim."