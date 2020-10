Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, gündemdeki konuları değerlendirdi.

CHP'nin Macron'un Türkiye şubesi olduğunu dile getiren Fatih Uğurlu, dikkat çeken konulara değindi.

Mehmet Akif'in anısını hatırlattı

İslam düşmanlığı sebebiyle geçmişte milletin CHP'den yüz çevirdiğini belirten Uğurlu, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un şu anısını hatırlattı:

"Şemsettin Günaltay, Cumhuriyet'in ilk yıllarında başbakanlığa getiriliyor ve İslam'a çok ters işler yapıyor.

Mehmet Akif Ersoy, bir gün onu camide abdest alırken görüyor, yaklaşıyor ve şu ifadeleri kullanıyor: Sayın Günaltay, ben seni kafirlikte samimi bilirdim, sen onda da samimi değilmişsin."

Macron'un Türkiye şubesi CHP

Türkiye'de CHP'nin Macron'u aratmadığını ifade eden Uğurlu, şunları söyledi:

Macron, yine iblislik yapıyor, Peygamberimiz ile ilgili karikatürleri çoğaltıp devlet dairelerinde dağıtılacağını söylüyor. Macron belasını arıyor ama sadece Macron da değil belasını arayanlar.

Türkiye'de de Macron'un Türkiye şubesi CHP var mesela...

CHP'de Peygamberimiz'e saldırma cesaretini hala gösteremiyorlar ama Peygamberimizin etrafındaki sahabeler ile ilgili çirkin yorumlar yapanlar var. Ve parti bunlar hakkında en küçük soruşturma ve ceza verme gibi bir işlem yapmıyor. Aksine bunların parti içerisinde "Aa ne yiğit adam" diyerek anıldığını düşünüyorum.

En son Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Mücahit Avcı, İslam'ın ilk şehit sancaktarı Musab bin Umeyr'e saldırıyor. Siz zannedersiniz, Macron gelmiş, o konuşuyor burada.

Hainlik ölçüsünü çok aşan daha da şedid bir şekilde, diyor ki, "Musab bin Umeyr, Ya AK Parti Gençlik Kolları Başkanı olurdu ya da ihale takipçisi olurdu." Şu terbiyesizliği görüyor musunuz? CHP Genel Başkanı bir taraftan il il Anadolu'yu dolaşıyor, İslami hassasiyeti olan kesime "Niye bize oy vermiyorsunuz?" diyorsun. Niye sana oy versinler? Böyle alçak bir adamı partide tutuyorsun hala, ve danışman olarak alkışlanıyor."

CHP'li vekilin taşıdığı suyu döken nine

"Sayın Kılıçdaroğlu, ne kadar çapaklı adam varsa, hep sizin tornanızdan çıkıyor ne hikmetse" diyen ve Anadolu'da neden oy verilmediğini anlatan Uğurlu, kısa ve öz bir yaşanmış hikayeyi de şu ifadelerle anlatmayı ihmal etmedi:

"Size Konya'da yaşanan bir olayı anlatayım. Köyün girişinde bir çeşme ve bu çeşmeden bir nine su dolduruyor. Yüz otomobillik bir konvoy geliyor ve konvoyu en öndeki araçtan çıkan bir adam durduruyor. Gidiyor, ninenin elindeki iki tane testiyi alıyor, evine kadar götürüyor. Nine soruyor, "Oğlum sen kimlerdensin, seni daha önce buralarda görmedim." Adam cevap veriyor, "Nine ben CHP adayıyım." Nine alıyor testiyi döküyor ve şöyle diyor "A be oğlum daha önce niye söylemedin, ben bu suyla abdest alacaktım." "