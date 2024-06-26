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Ekonomi CHP'li vekilin iddialarına Bakan Şimşek'ten tepki
Ekonomi

CHP'li vekilin iddialarına Bakan Şimşek'ten tepki

Yeniakit Publisher
2024-06-26 14:57:00 -
CHP'li vekilin iddialarına Bakan Şimşek'ten tepki

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' işlevi gören CHP'de Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın 'bazı özelleştirmelerle ilgili 2017 yılında gerçekleştirilen Türk lirasına dönüşüm işlemleri'nde kamu zararı oluştuğu iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Programımızın olumlu sonuçlarını aldığımız bu dönemde iftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın iddialarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Programımızın olumlu sonuçlarını aldığımız bu dönemde iftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır" diyen Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"2017 yılında 683 sayılı KHK kapsamında başvuran tüm şirketlerin istisnasız faydalandığı, Sayıştay denetimiyle herhangi bir kamu zararı olmadığı raporlarla tespit edilen uygulama çarpıtılarak yeniden gündeme taşınmıştır. Kanunlara uygun ve herkese eşit uygulanan bu imkanın kamuoyunu yanıltmak amacıyla sunulmasını doğru bulmuyoruz. Biliyoruz ki vatandaşımız nezdinde bu tür çarpıtma siyasetinin yeri yoktur."

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