  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Beykoz’da makas dehşeti: Hızla şerit değiştiren otomobil kamyonete çarptı, araç takla attı

Diyarbakır'daki kafeler Camilerden rahatsız! Yok mu hepsine kilit vuracak babayiğit?

Beyaz Saray duyurdu: Cenevre’den kritik eşik aşıldı: İşte savaşın kaderini belirleyecek o karar

İBB soruşturmasında dengeler değişti! Başsavcı gürlek: “çıta o anda kırıldı”

Laga lugayı bırak Sayıştay raporuna bak

İşbirliği gücümüze güç katacak

CHP'li belediyeden çevre felaketi! Turizm cenneti günlerdir pisliğe teslim

Rusya ve Çin'e Yaptırımlar “krize” davetiye!

ABB'de skandal Usulsüzlük ihbarı sonrası belediye bir de bununla sarsıldı

Cem Küçük’ten CHP’li Umut Akdoğan’a kapak gibi cevap… İmamoğlu’nu savununca bu cevabı beklemiyordu
Siyaset CHP’li vekilden siyah zarf şovu: Bakan Tunç’tan anladığı dilden cevap
Siyaset

CHP’li vekilden siyah zarf şovu: Bakan Tunç’tan anladığı dilden cevap

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı bütçe görüşmeleri, CHP'nin bayatlamış siyasi şov girişimleriyle gerildi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'nın, Komisyonu tiyatro sahnesine çevirerek Bakan Yılmaz Tunç'a "siyah mektup" vermeye kalkışması üzerine Tansiyon yükseldi. Bakan Tunç, bu ucuz siyaset taktiğine sert tepki göstererek, "Şov yapmayın, kadınlar üzerinden size siyaset yaptırmayız!" diyerek muhalefetin ikiyüzlülüğünü yüzüne vurdu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı, ancak toplantıya CHP'nin alışılagelmiş siyasi gerilim çıkarma ve Komisyonu şov alanına çevirme çabaları damgasını vurdu. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın toplantının konusundan uzak idari konulara yönelik itirazlarının ardından, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, kadına yönelik şiddet gibi hassas bir konuyu ucuz bir propaganda malzemesi yaparak gündeme getirdi.

“KADINLAR ÜZERİNDEN SİZE SİYASET YAPTIRMAYIZ”

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in basın yayın organlarına konuşmasına ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun’un toplantıya katılmamasına tepki gösterdi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ise, kadına yönelik şiddete karşı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a siyah mektup vermek istedi. Bunun üzerine Bakan Tunç, "Şov yapmayın, kadınlar üzerinden size siyaset yaptırmayız. Türkiye’de kadına karşı şiddetle mücadelede biz en ön saftayız" diyerek tepki gösterdi.

Bakan Tunç, bu ifadelere ek olarak, CHP'nin samimiyetten uzak ve sadece prim yapmaya odaklı siyaset anlayışını ifşa ederek, devletin kadına yönelik şiddetle mücadeledeki kararlılığının bu tarz boş ve teatral gösterilere ihtiyacı olmadığını vurguladı. Komisyon, yaşanan gerilimin ardından bütçe görüşmelerine devam etti.

Bakan Tunç'tan "Terörsüz Türkiye" mesajı
Bakan Tunç'tan "Terörsüz Türkiye" mesajı

Gündem

Bakan Tunç'tan "Terörsüz Türkiye" mesajı

Bakan Tunç'tan 'Türkiye Yüzyılı' mesajı
Bakan Tunç'tan 'Türkiye Yüzyılı' mesajı

Gündem

Bakan Tunç'tan 'Türkiye Yüzyılı' mesajı

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş açıklaması: Mahkeme sürecini bekleyeceğiz
Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş açıklaması: Mahkeme sürecini bekleyeceğiz

Gündem

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş açıklaması: Mahkeme sürecini bekleyeceğiz

Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: Karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz!
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: Karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz!

Gündem

Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: Karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz!

Bakan Tunç’tan Rojin soruşturmasında kritik temas
Bakan Tunç’tan Rojin soruşturmasında kritik temas

Gündem

Bakan Tunç’tan Rojin soruşturmasında kritik temas

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23