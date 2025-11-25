CHP’li vekilden siyah zarf şovu: Bakan Tunç’tan anladığı dilden cevap

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı, ancak toplantıya CHP'nin alışılagelmiş siyasi gerilim çıkarma ve Komisyonu şov alanına çevirme çabaları damgasını vurdu. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın toplantının konusundan uzak idari konulara yönelik itirazlarının ardından, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, kadına yönelik şiddet gibi hassas bir konuyu ucuz bir propaganda malzemesi yaparak gündeme getirdi.

“KADINLAR ÜZERİNDEN SİZE SİYASET YAPTIRMAYIZ”

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in basın yayın organlarına konuşmasına ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun’un toplantıya katılmamasına tepki gösterdi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ise, kadına yönelik şiddete karşı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a siyah mektup vermek istedi. Bunun üzerine Bakan Tunç, "Şov yapmayın, kadınlar üzerinden size siyaset yaptırmayız. Türkiye’de kadına karşı şiddetle mücadelede biz en ön saftayız" diyerek tepki gösterdi.

Bakan Tunç, bu ifadelere ek olarak, CHP'nin samimiyetten uzak ve sadece prim yapmaya odaklı siyaset anlayışını ifşa ederek, devletin kadına yönelik şiddetle mücadeledeki kararlılığının bu tarz boş ve teatral gösterilere ihtiyacı olmadığını vurguladı. Komisyon, yaşanan gerilimin ardından bütçe görüşmelerine devam etti.