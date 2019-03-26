CHP'li Vekilden ilginç çıkış: Kurallar ihlal edilmek içindir

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Millet İttifakı'nın Nazilli Belediye Başkan adayı Kürşat Engin Özcan ile birlikte Sevindikli Mahallesinde seçim çalışmasına katıldı.

Burada mahalle kahvesine oturan ve vatandaşlarla sohbet eden Bülbül, Aydın'ın bitki ve toprağının kirlendiğini savunarak, kentin tarımına jeotermalin etkisi konusunda mecliste araştırma önergesi verdiğini, fakat bunun AK Parti'li milletvekilleri tarafından reddedildiğini ifade etti.

CHP'li Bülbül, seçim anketine ilişkin açıklama yapmak isteyince yanında bulunan partililer kendisine uyarıda bulundu. Uyarıya rağmen konuşmasını sürdüren Bülbül, "Arkadaşlar ben milletvekiliyim, milletvekili olarak ben şunu söylemek istiyorum, avukatım aynı zamanda hukukçuyum yasak diye bir şey olabilir ama kurallar ihlal edilmek için konulmuştur." diye konuştu.