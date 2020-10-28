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Gündem CHP'li vekil oğlunu kıramayıp virüs kaptı
Gündem

CHP'li vekil oğlunu kıramayıp virüs kaptı

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, virüs kapan oğlunu kıramadı, koronavirüs oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:37:00 -

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla kötü haberi duyuran Topal, virüsü önce eşinin kaptığını sonra da çocuklarının kaptığını anlattı.

Oğlunun ateşinin yükselmesinin ardından “baba yanımda yatar mısın” sorusuna kayıtsız kalamadığını anlatan CHP’li Serkan Topal, virüs kapacağını bile bile oğlunun yanında yattığını aktardı.

Topal oğlunu teselli etmesinin ardından koronavirüs kaptığını aktarırken ateşinin 37 dereceyi de aştığını anlatarak maske mesafe ve temizlik uyarısı yaptı.

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