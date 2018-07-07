CHP'li vekil 4. seferde yemin edebildi

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, 2 kez milletvekili yeminini yanlış okuyunca tekrar tekrar kürsüye çağırıldı. Göz rahatsızlığı olduğunu belirten Ünsal, CHP'li diğer vekillerin büyük harflerle yazılı bir metin vermesi üzerine, dördüncü denemesinde milletvekili yeminini edebildi.

Dönem parlamentosu, milletvekillerinin ant içme töreni için saat 14.00'da toplandı. TBMM Genel Kurulu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle ikinci en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı.

EKSİK YEMİN ETTİ

Yemin etmek için kürsüye çıkan CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın yemin metnini eksik okuması üzerine, geçici Meclis Başkanı Yılmaz, Ünsal'ı tekrar okuması yönünde uyardı.

CHP'LİLER BÜYÜK YAZILI YEMİN GETİRDİ

Sonraki iki denemesinde de tam olarak yemin edemeyen Yılmaz'ın göz rahatsızlığı olduğunu belirtmesi üzerine yardımına diğer CHP'li vekiller koştu. Yılmaz, CHP'li milletvekillerince kendisine ulaştırılan ve büyük harflerle yazılı olan metni okuyarak yemin etti.

DÖRDÜNCÜ SEFERDE YEMİN EDEBİLDİ

Salonda bulunan bazı milletvekilleri, dördüncü denemede yemin edebilen Yılmaz'ı alkışladı.