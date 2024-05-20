CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde namaz engeli! Üste bir de tehdit ettiler...

Belediyeye ait kütüphanede gece boyunca ders çalışan bir genç, sabah namazı vaktinde mescide gitti.

Mescidin kilitli olduğunu gören genç güvenlik görevlisinden yardım istedi. Güvenlik görevlisi ise talimat gelmeden mescidi açamayacağını söyledi.

'Git namazını camide kıl' küstahlığı!

Genç vaktin çıkmak üzere olduğunu söylese de güvenlik görevlisi kapıyı açmamakta direndi.

Güvenlik görevlisi gence, "Seni bir daha buraya sokmayacağım, git namazını camide kıl, tek Müslüman sen misin" tarzı ifadeler kullandı.

Namazını kılmak için mescide giremeyen genç, "Hakkında tutanak tutacağım, bir daha kütüphaneye giremeyeceksin" tehdidiyle muhatap oldu.

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