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CHP'li Tuncay Özkan doğal afeti AK Parti'ye bağladı! "Düzen değişecek"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Tuncay Özkan, Ordu'da yaşanan sel faciasını AK Parti'ye bağladı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 23:07
CHP'li Tuncay Özkan doğal afeti AK Parti'ye bağladı! "Düzen değişecek"

YENİAKİT.COM.TR-  Sağanak yağış sonrası Ordu'da meydana gelen sel felaketiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP'li Tuncay Özkan, doğal afeti AK Parti'ye bağladı.

DEĞİŞMEYEN CHP, DEĞİŞİM İSTİYOR

24 Haziran seçimleri sonrası koltuğa yapışan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcılığı görevinde bulunan Özkan'ın değişim istemesi de sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İşte Tuncay Özkan'ın tepki çeken paylaşımı...

"Doğa bozulan dengenin, kendisinden çalınanın hesabını soruyor. Ordu değil AKP'nin beton politikaları sular altında. Doğayla inatlaşan düzen ya değişecek ya değişecek! Tek temennimiz vatandaşlarımızın bu faciadan zarar görmemeleri. Tüm Ordululara geçmiş olsun."

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 23:07
  1. Tuncay Özkan
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Ordu
  4. Sel felaketi

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