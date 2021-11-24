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Ekonomi CHP'li Tekin: Satmazsak adiyiz
Ekonomi

CHP'li Tekin: Satmazsak adiyiz

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında, dolardaki artışın dış etkenlerden meydana gelmediğini savunarak, 'Bu ülke hiçbir zaman bir tehdit altında olmaz, olamaz da. Bu konuda muhalefet olarak kuruşumuza kadar neyimiz varsa satmazsak adiyiz' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 02:57:00 - 2021-11-24 03:00:28

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Bu konuda muhalefet olarak kuruşumuza kadar neyimiz varsa satmazsak adiyiz" diye konuştu. CHP vekilinin sözlerine, Türkiye'ye yönelik son yıllarda uygulanan ambargolar ve dövizdeki artışlar üzerinden verilen örneklerle tepki gecikmedi.

"Kuruşumuza kadar neyimiz varsa satmazsak adiyiz"

Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından hükümeti istifaya çağıran CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Habertürk canlı yayınında ise, dolardaki artışın sebebinin 'dış etkenler' olmadığını savundu. Tekin konuşmasında, "Bu ülke hiçbir zaman bir tehdit altında olmaz, olamaz da. Bu konuda muhalefet olarak kuruşumuza kadar neyimiz varsa satmazsak adiyiz" ifadelerini kullandı.

"Olsaymış varlıklarını bile satarlarmış"

Tekin'in sözlerine tepki gösteren AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, "Bu ülke hiçbir zaman tehdit altında olmamış. Olsaymış varlıklarını bile satarlarmış. Türkiye’yi çökertmek için onca yaptırım yapılırken neredeydiniz? Madem bu kadar cömertsiniz benzin istasyonlarınızdan ve partinizin çöreklendiği bankadan vazgeçin." ifadelerini kullandı.

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