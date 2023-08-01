  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Coşkun Başbuğ'dan SİHA değerlendirmesi: Lockheed Martin Baykar'ı sahada görmek istemiyor!

Rusya, Çin ve İran arasında yeni karar herkesi ilgilendiriyor: Bu kararla vizesiz seyahat dönemi başladı!

Türkiye'ye dönme hayalleri suya düşen FETÖ'cülerin yeni hedefi: Yabancılarla evlilik!

TOGG'u gözlerine kestirdiler! 'Türkiye bundan yararlanmalı'

CHP’de bomba anket çıktı! Sonuç: Al birini vur ötekine

Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD'de flaş karar!

Yerli İHA'lardan hayati görev! 4 yılda 3 bini aşkın yangın tespit edildi

Yakalanan hainden darbe iması! 'Biz geri döneceğiz!'

En düşük memur maaşının yarısını bile alamayan işçi emeklisi ne olacak? Memur ve emeklisinin zam pazarlığı başladı

Mısır ile Türkiye'nin sürpriz hamlesi: Türkiye'de yeni dönem başlıyor diye duyurdular! Yerel paralarda ticaret imkanı
Sosyal Medya CHP'li Tarsus Belediyesi'nden skandal tiyatro oyunu! İslami değerleri ayaklar altına aldılar..
Sosyal Medya

CHP'li Tarsus Belediyesi'nden skandal tiyatro oyunu! İslami değerleri ayaklar altına aldılar..

Yeniakit Publisher
2023-08-01 23:08:00 - 2023-08-02 00:25:41

CHP yönetimindeki Tarsus Belediyesi'nin düzenlediği düzenlediği tiyatro gösterisinde çarşaflı kadın tiplemesi üzerinden İslami değerler ayaklar altına alındı.

CHP'li Tarsus Belediyesi, 'tiyatro günleri' kapsamında Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde bir etkinlik düzenledi.

Çocukların da izlediği açık hava tiyatro etkinliğinde 'Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi' adlı oyun oynandı.

İslami değerler ayaklar altına alındı

Oyunda çarşaflı kadın tiplemesi üzerinden İslami değerler ayaklar altına alındı

Çarşaflı kadının ahlak dışı ifadeler sarf ettiği görüntüler, sosyal medyada yayınlanınca tepki çekti.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Çocuğunu kemerle acımasızca döven baba gözaltına alındı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Çocuğunu kemerle acımasızca döven baba gözaltına alındı

Sosyal Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Çocuğunu kemerle acımasızca döven baba gözaltına alındı

Sosyal medya bu paylaşımla yıkıldı! Melih Gökçek'ten İlber Ortaylı'ya bomba gönderme...
Sosyal medya bu paylaşımla yıkıldı! Melih Gökçek'ten İlber Ortaylı'ya bomba gönderme...

Sosyal Medya

Sosyal medya bu paylaşımla yıkıldı! Melih Gökçek'ten İlber Ortaylı'ya bomba gönderme...

Sosyal medyada konuşulan o video! Polisin yardım ettiği engelli genç yüreklere dokundu
Sosyal medyada konuşulan o video! Polisin yardım ettiği engelli genç yüreklere dokundu

Sosyal Medya

Sosyal medyada konuşulan o video! Polisin yardım ettiği engelli genç yüreklere dokundu

Sosyal medyada tepki yağıyor! Acun’un takımından rezalet paylaşım
Sosyal medyada tepki yağıyor! Acun’un takımından rezalet paylaşım

Sosyal Medya

Sosyal medyada tepki yağıyor! Acun’un takımından rezalet paylaşım

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23