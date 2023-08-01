CHP'li Tarsus Belediyesi'nden skandal tiyatro oyunu! İslami değerleri ayaklar altına aldılar..
CHP yönetimindeki Tarsus Belediyesi'nin düzenlediği düzenlediği tiyatro gösterisinde çarşaflı kadın tiplemesi üzerinden İslami değerler ayaklar altına alındı.
CHP'li Tarsus Belediyesi, 'tiyatro günleri' kapsamında Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde bir etkinlik düzenledi.
Çocukların da izlediği açık hava tiyatro etkinliğinde 'Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi' adlı oyun oynandı.
İslami değerler ayaklar altına alındı
Oyunda çarşaflı kadın tiplemesi üzerinden İslami değerler ayaklar altına alındı
Çarşaflı kadının ahlak dışı ifadeler sarf ettiği görüntüler, sosyal medyada yayınlanınca tepki çekti.
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