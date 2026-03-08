CHP’li Süreyya Derici laik atak geçirdi! “Türkiye asla bir İslam devleti olmayacak”

  • İSTANBUL
Kurulduğu günden beri milletin mukaddes değerleriyle kavgalı olan Türkiye’nin asırlık çıbanı CHP, yine çirkin yüzünü gösterdi. Okunan ilahilerden bile rahatsız olan azgın azınlığın tepkisini fırsata çeviren CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, “Bu ülke asla bir İslam devleti olmayacaktır” diyerek kin kustu.

Sebahattin Ayan  İstanbul

Kurulduğu günden beri milletin mukaddes değerleriyle kavgalı olan Türkiye’nin asırlık çıbanı CHP, yine çirkin yüzünü gösterdi. Okunan ilahilerden bile rahatsız olan azgın azınlığın tepkisini fırsat bilen CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Millî Eğitim Bakanlığı’nın bu yıl ilk defa uyguladığı okullardaki Ramazan etkinliklerini hedef aldı. CHP’nin verdiği önerge üzerine Meclis Kürsüsünden nefret kusan Derici, nüfusunun yüzde 99’unun Müslüman olduğu ve ilk anayasasında “Devletin dini İslam’dır” ifadesi bulunan Türkiye hakkında, “Bu ülke asla bir İslam devleti olmayacaktır” şeklinde skandal ifadeler kullandı. Seçim öncesi oy için kapı kapı dolaşan ve takiyyenin dibine vuran partisinin yöneticilerine rağmen “laik ataklar” geçiren CHP’li Derici, “Bizler, kamu kurum ve kuruluşlarında var olduğunu duyduğumuz, bildiğimiz, gördüğümüz tarikat ve cemaat yapılanmalarının güç kazanmasını, işe alım mülakatlarını, terfileri onların belirlemesini, kurumların âdeta cemaatler arasında bölünerek istihdam yeri olmalarını kabul etmiyoruz” diyerek İslami cemaatlere kin kustu. Derici’nin rezil sözleri kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, skandal CHP’lilerin gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

 

TBMM KÜRSÜSÜNDEN AYAR

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, şunları söyledi: “CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmada Türkiye’nin bir İslam devleti olmasına izin vermeyeceklerini söyleyerek bu milletin inancına ve tarihine karşı haddini aşan bir söylemde bulunmuştur. Bu topraklar bin yıldır İslam’ın sancağını taşımış, ecdadımız bu kimlikle devlet kurmuş, medeniyet inşa etmiştir. Milletinin değerleriyle kavgalı bir zihniyetin, TBMM kürsüsünden bu millete ayar vermeye kalkması kabul edilemez. Türkiye’nin kimliğini belirleyecek olan ideolojik dayatmalar değil, bu aziz milletin inancı ve iradesidir. Öte yandan ABD’de Donald Trump’a başkanlık masasında Evanjelik grupların dua ve adeta ayinlerle destek verdiği görüntüler tüm dünyaya yansırken kimse “laiklik elden gidiyor” diye bağırmıyor. Orada devlet başkanına dini ritüeller yapılınca “inanç özgürlüğü” deniliyor; Türkiye’de ise milletin İslam’la olan bağı konuşulunca hemen rahatsız olanlar ortaya çıkıyor. İşte çifte standardın en açık örneği budur. Bu milletin inancına üstten bakanlara hatırlatıyoruz: Türkiye’yi milletinden, milletini de İslam’dan koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir”

Vahap

Normaldır armut dibine düşer ama bilmediği bir şey var din sapasağlam ayakta şüphesiz ve şükürler olsunki millet uyanmaya başladı elhamdulillah korkuları hep bundandır.

Blondepate

Çünkü, İslam hakim olduğunda çalamayacaklar...
