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CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal harekat açıklaması!

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini terör örgütlerinden temizleyerek güvenli bir bölge oluşturmak için başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etti. Tanrukulu, 'Umarım bu karardan geri dönülür.' dedi.

10 Ekim 2019 Perşembe 10:28
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal harekat açıklaması!

Suriye'den gelen milyonlarca mazluma dil, din etnik köken gözetmeksizin kucak açan Türkiye, her türlü terör oluşumuna karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor.
 
Bu çalışmalar kapsamında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında terör örgütleri DEAŞ YPG/PKK'dan temizlenen bölgeler huzura kavuşturulurken, bu bölgelerde toprakların asıl sahibi Suriye halkının geri dönmesi için uygun ortam hazırlandı.
 
Yine sınırımızdaki terör yuvlanmalarının temizlenmesi, olası göç dalgalarının önüne geçilmesi ve savaştan yorgun düşen halkın huzur içinde yaşaması için başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, terör ve terörist savunucusu CHP'li Tanrıkulu yine operasyona karşı çıktı.
 
Terörist cenazelerinde ağladığı görüntülerle bilinen Tanrıkulu, telefonla bağlandığı canlı yayın programında Barış Pınarı Harekatı'nı hedef aldı.
 
Tüm Türkiye Mehmetçik'in arkasında tek yürek olmuşken, teröristler yerine sürekli 'halk' diyerek provakatörlük yapan Tanrıkulu, ''Bana göre yanlış olan bu karardan geri dönülür.'' dedi.
 
Suriye'de çocuk, kadın demeden yüzbinlerce masumu katleden Esed rejimine ve bölgeyi işgal eden terör örgütü YPG/PKK'ya tek söz etmeyen Tanrıkulu, ''Suriye'de savaş ve şiddet politikası yerine diyalog ve diplomasi olmalıydı.'' dedi.
 
Tanrukulu, daha önceki açıklamalarında da teröristler yerine ''Kürtler, halklar'' gibi ifadeler kullanarak, Türkiye'nin haklı mücadelesini manipüle etmeye çalıştı. 
  
CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi ile birlikte Aynel Arab'da öldürülen terör örgütü PKK/PYD üyesi teröristlerin cenazesine katılıp gözyaşı döken Tanrıkulu, Türkiye Cumhuriyeti devletini ''bebek katili'' ilan ederek kime karşı cephe aldığını bir kez daha gözler önüne sermişti. Ancak teröristlerin annesiyle birlikte şehit ettiği 11 aylık bebek için ''kınıyorum'' diyen Tanrıkulu, PKK'nın adını anmamıştı.



Yine terörle mücadelenin bel kemiğini oluşturan SİHA'ların kullanımını tartışmaya açan Tanrıkulu, PKK'lı diye pikniğe giden vatandaşların öldürüldüğü yalanına imza atmıştı. 

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 10:28
  1. Türkiye
  2. suriye
  3. Sezgin Tanrıkulu
  4. tanrıkulu
  5. gamze akkuş
  6. Aynel Arab
  7. GÜNCEL Haberleri

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  • AlpAlp16 dk önce
    Bu partinin ağzı başka. ..başka konuşuyor.
  • huseyinhuseyin17 dk önce
    Kanıma dokunuyor bunların içimizde yaşayıp meclisimize girmesi. Dünyada böyle bir demokrasi anlayışı olamaz!!!
  • dürüstdürüst18 dk önce
    Efendi,sende hiç mi edep,adap vijdan yok:önce hemşerisi olduğun D.Bakırdaki anneler kakkında bir kelime olumlu şey konuş, ondan sonra konuşma hakkın olsun.Hiç utanma duygun da yok.!!!!
  • ahmetahmet19 dk önce
    Patron ABD bile kabul etti be TR705!
  • selimselim24 dk önce
    o.. cocugu hayin kopek
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 27 dk önce
    BÖYLE DMOKRASİ İNSAN HAKLARI ANLAYIŞI BÖYLE MİLLETVEKİLLİĞİ OLMAZ VALLAHİ BUNLAR ABD DE OLSA BUNU KONUŞTUĞU GÜN O ÇOK ÖZGÜRLÜKLER VE DEMOKRASİ DEDİĞİ ÜLKEDE O GÜN BUNLARI KAYBEDERLER TÜKÜRÜRÜM BÖYLE DEMOKRASİ ANLAYIŞINA.
  • MustafaMustafa30 dk önce
    Sezgin. Siyonistlerin.Kulu. Kâfirin. Kulu. Aldığın. Maaş. Zehir. Zıkkım. Olsun. Bunun.Gibilerin. Mecliste. Ne. Isı.Var önce.Önce. Meclisteki.Teröristleri.Bir.Ortadan. Kaldırın.Ey. Devlet
  • ihsanihsan31 dk önce
    705 sicil nolu abd cia örgütü ajanı şeytankulu bu herif
  • yusuf abdullahyusuf abdullah34 dk önce
    turk gibi gorunen amerikali
  • aliali35 dk önce
    BU CİA NIN TASDİKLİ AJANINA MEHMETCİĞİN ATTIĞI MERMİ GİRDİ CİYAKLIYOR
  • fberfber38 dk önce
    hainnn...bu ülkede yaşamayı haketmiyorsun...hain oğlu hain.
  • hizipsavarhizipsavar38 dk önce
    hala bunu görmeyen chp li varmı. size pkk diyorlarsa ve bu soytarı hala burdaysa tek cevap vermeyin. alayınıza dalarım yavşaklar. bu adamve bunu gibiler burda durduğu sürece chp pkk ya hdp yesırf kıçı kırık 2 oy için götünü vermekten vazgeçmediği sürece chp= pkk dır. terörristtir şertefrsizdir haindir.

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