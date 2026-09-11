CHP’li Seferihisar Belediyesinde rüşvet çarkı! Ver 100 gram altını al ruhsatı

CHP/Yeni Parti'deki rüşvet skandalları bitmek bilmiyor.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, müşteki müteahhitlerin beyanları, tanık anlatımları, daha önce tutuklanan şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadeler, MASAK tarafından gönderilen hesap hareketleriyle bilirkişi raporları birlikte değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında Seferihisar Belediyesi bünyesinde inşaat ve imar işlemleri karşılığında bazı belediye görevlileriyle müteahhitler arasında elden ve banka kanalıyla rüşvet alınıp verildiği, imar ve ruhsat işlemlerinde mevzuata aykırı düzenlemeler yapıldığı, belediye ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlükler gerçekleştirildiği ve bazı kişi ve şirketlere haksız menfaat sağlandığı yönünde tespitlere ulaşıldı.

İmar müdürlüğü tarafından birçok usulsüzlük tespit edilirken, soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan belediye başkanı İsmail Yetişkin'in oğlunun uyuşturucu kullandığı iddia edilen görüntülerin yayılmasının engellenmesi karşılığında organize suç örgütü mensuplarıyla anlaşmaya varıldığı yönünde delillere ulaşıldı.

İmar ve yapı ruhsatlarına ilişkin tespitler

Seferihisar Düzce Mahallesi'nde ifraz ve yola terk işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, yapılan işlemler sonucunda oluşan mera vasıflı parsel üzerinde villa yapılması amacıyla usulsüz yapı ruhsatları düzenlendiği, yapı ruhsatlarının konut dışı kullanımdan konut kullanımına çevrildiği ve onaylı mimari projelerin 17 Haziran 2026 tarihindeki operasyon günü Seferihisar Belediyesi İmar Müdürlüğü personelince yok edildiği belirlendi.

İmar Müdür Vekili E.D'nin bazı taşınmazlarda usulsüz kat artışı yaparak imar durum belgeleri ve yapı ruhsatları düzenlediği, Payamlı Mahallesi'nde 2 villa yapılmasına imkan sağlayacak şekilde mevzuata aykırı imar durum belgesi ve yapı ruhsatı oluşturulduğu belirtildi.

Tutuklu müteahhit V. Ç'nin Hıdırlık Mahallesi'ndeki taşınmazında usulsüz tevhit işlemiyle imar artışı sağlandığı, 2 kat olan yapılaşma hakkının 4 kata çıkarıldığı, ayrıca Çolakibrahim Bey Mahallesi'ndeki inşaat için kat artışına dayalı imar durum belgesi ve yapı ruhsatı düzenlendiği soruşturma dosyasında yer aldı.

Tepecik Mahallesi'nde inşaat izni verildiği, kıyı kenar çizgisi içerisinde yaklaşık 80 metrekarelik kaçak iş yeri yapıldığı belirlenirken, Seferihisar'daki otopark ihalelerinde de müşteki müteahhidin korkutularak şikayetinden vazgeçirildiği öğrenildi.

1 milyon 850 bin liralık fizyoterapi ihalesi

Seferihisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü A.A'nın kızı B.A'ya fizyoterapi hizmet alımı adı altında 2023 yılından itibaren çok sayıda doğrudan temin ödemesi yapıldığı, bu hususun Sayıştay denetim raporuna da yansıdığı belirlendi.

Soruşturmada ayrıca B.A'nın yanında çalışan fizyoterapist İ.İ'yi gerçekte çalışmaya devam ettiği halde işten ayrılmış gibi göstererek mart ayında gerçekleştirilen 1 milyon 850 bin lira bedelli fizyoterapi hizmet alım ihalesine katılımını sağladığı da tespit edildi.

İhalede geçerli 2 teklifin B.A. ile İ.İ. tarafından verildiği, 2 teklifin de aynı IP adresi üzerinden sisteme gönderildiği, ihaleyi İ.İ'nin almasının ardından belediye tarafından ödenen paranın B.A'nın hesaplarına aktarıldığı, bir bölümünün ise A.A'nın hesabına gönderildiği saptandı.

Şüpheli müteahhit İ.E.M'nin yapı ruhsatı temin edebilmek amacıyla, tutuklu Yapı ve Kontrol Müdürü İ.F.K. aracılığıyla eski belediye başkanı İsmail Yetişkin'e 100 gram külçe altın verdiği, yine villa yapı kullanım izin belgesi alabilmek amacıyla proje müellifinin poşet içerisinde parayı Yetişkin'e ilettiği soruşturma dosyasında yer aldı.

Seferihisar Belediyesi Meclis Üyesi H.K'nin paravan nakliye ve turizm şirketleri kurdurduğu, bu şirketlerin Seferihisar Belediyesinin araç alım ihaleleriyle araç kiralama işlerinde kullanıldığı, 8 ayrı ihale ve çok sayıda doğrudan temin yoluyla haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

Sığacık Mahallesi'ndeki Teos Marina'ya yaklaşık 300 metre mesafede bulunan 443 metrekarelik arsanın ihale sürecinde görev alan ve başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı İ.K'nin eşine satıldığı da dosyada yer aldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.