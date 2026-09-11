Vehbi Korkutata kaleme aldı! ‘Bak göreceksin Netanyahu, demedi demeyin!’

Ortadoğu’da İran merkezli gerilim sürerken Türkiye’nin bölgedeki rolü ve F-35 savaş uçaklarına ilişkin gelişmeler de uluslararası gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Gazeteci yazar Vehbi Korkutata, kaleme aldığı yazıda ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıklamalarından İran ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere kadar birçok başlığı ele alırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomatik hamlelerine dikkat çekti.

İşte Korkutata'nın yazısı...

25 yıllık iktidarında, dünyaya karşı hainlere dik duran kişinin adıdır; Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü o kefenini giyerek bu yola baş koymuş ve ölümüne dahi olsa, ülkesini dışa karşı savunacağı muhakkaktır.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına ve erişimine ilişkin olumlu açıklamaları İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aklından ve dilinden düşmüyor. Doğrudan isim zikretmeksizin Trump'a üstü kapalı bir biçimde tepki gösteren Netanyahu, Ortadoğu'da "Askeri hava üstünlüğümüzü koruyacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu'ya Türkiye resti çekti ve “Bu konuda söz hakkınız yoktur” dedi..!

Trump'ın ve Netanyahu'nun Türkiye'nin F-35 programına ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdiği öne sürüldü.

Trump, İsrail Başbakanı'nın bu konuda söz hakkının olmadığını iddia etti..!

Netanyahu'dan İran'a sert mesaj! Saldırırsa en ağır şekilde karşılık olacağını söyledi..!

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran yönetiminin sonunun yaklaştığını savundu. İran'ın İsrail'e saldırmaktan kaçındığını öne süren Netanyahu, olası bir saldırı halinde ülkenin hayal bile edemeyeceği bir darbe olacağını söyledi..

Hadi Oradan..!

Sen kim İran'ı vuracak olan kim? Sen ülke olarak bir avuç ülkesin. Sağa sola forta atma, sen ekim seçimlerinde darmadağın olacaksın ve seçimi de kaybedeceksin, senin kaçağın bir ülkede yok ve sen fortanı atmaya devam et. İsrail vatandaşları seni seçimde gömecek bak göreceksin, demedi demeyin..!

İran'dan Hürmüz için alınan karar ve Umman ile anlaşma yakında imzalanacak..!

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Umman ile Hürmüz boğazının giriş ve çıkışını kapsayan yeni koridor anlaşmasının önümüzdeki günlerde imzalanacağını resmen açıkladı.

Bu konuda Yunan lobisinde F-35 telaşı sardı. Titus, Türkiye çok agresif çalışıyor, bu korku şimdiden onları sardı..!

Yunan asıllı ABD Kongre üyesi Dina Titus, Türkiye'nin F-35 konusunda Kongre'de yoğun bir lobi faaliyeti yürüttüğünü söyledi.

Titus, Ankara'nın "çok agresif" çalıştığını belirterek Yunanistan'ın da aynı yolu izlemesi gerektiğini savundu.

ABD ve İsrail'in İran planı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik hamleleriyle engellendi.

The Times of İsrael'in haberine göre, ABD ve İsrail'in İran'da rejim değişikliği amacıyla hazırladığı ve Kürt silahlı gruplarını sahaya sürmeyi hedefleyen plan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik girişimlerinin ardından uygulanamadı.

İran'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye planı bozdu ve İran Ordusu için çok önemli bir göstergeden ibarettir...

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in İran'ı bölmeye yönelik planlarına karşı Türkiye'nin kritik rol üstlendiğini söyledi. Bakan Arakçi, Ankara'nın kararlı tutumunun büyük planı engellediğini ifade etti..

ABD Başkanı Donald Trump'tan petrol fiyatları için yeni tahmin ve çatışma biterse hızla düşecek..

Trump, İran'la yaşanan çatışmanın Amerikan zaferiyle sonuçlanması halinde petrol fiyatlarının hızla gerileceğini söyledi. Trump, petrol Fiyatlarının galon başına 2 doların altına inebileceğini savundu...

Ortadoğu alev alev, ABD İran'ı vurdu ve İran'da ABD gemilerini vurmaya devam ediyor!

İran'dan Hürmüz'de misilleme..!

Onlarca gemiye saldırı..

İki ABD gemisi İran Ordusu tarafından vuruldu.

İran devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin 5 İran tankerini hedef almasına karşılık, Hürmüz boğazı'nda 2 ABD gemisi, 8 tanker ve 10 farklı geminin hedef alındığını söyledi..

Allah ülkemizi her türlü tehlikelerden korusun!