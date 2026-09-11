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Aktüel İstanbul Üniversitesi’nden Yüksel Çelik’e ziyaret: Çocukları suça sürükleyen risklere erken müdahale
Aktüel

İstanbul Üniversitesi’nden Yüksel Çelik’e ziyaret: Çocukları suça sürükleyen risklere erken müdahale

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İstanbul Üniversitesi’nden Yüksel Çelik’e ziyaret: Çocukları suça sürükleyen risklere erken müdahale

Okulların yeniden açılmasıyla birlikte çocukların güvenliği ve onları suça sürükleyen faktörler yeniden kamuoyunun gündemine oturdu. Bu kapsamda İstanbul Valiliği oluruyla İstanbul Üniversitesi tarafından geliştirilen proje, dikkatleri üzerine çekti.

Üniversite, adli süreçteki çocukları suça iten tehlikelere karşı geliştirdiği erken müdahale modelini Ümraniye’de test etmek üzere kaymakam Yüksel Çelik’i ziyaret etti.

İstanbul Valiliği Onayıyla Ümraniye Pilot İlçe

Sosyal hizmetler ve iletişim uzmanı Taner Akkuş imzasıyla hazırlanan “çocukları suça sürükleyen risklere yönelik erken müdahale modeli”, Ümraniye ilçesinde test aşamasına alındı. Pilot bölge olarak seçilen Ümraniye Kaymakamlığı’na gerçekleştirilen ziyaret, projenin sahadaki ilk adımlarını oluşturdu.

Ziyarette Yer Alan Yetkililer ve Projenin Önemi

İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (İstanbul TTO) Genel Müdürü ve Rektör Danışmanı Besim Müftüoğlu ile Öğretim Üyesi Dr. İlyas Kaya, çocukları suça bulaştıran ve yönlendiren risklere karşı önleyici tedbirler kapsamında Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik’i makamında ziyaret etti. Ziyarette projenin kapsamı, hedefleri ve uygulama programları hakkında detaylı bilgi aktarıldı.
65. Türkiye Hükümetinde Türkiye Cumhuriyeti ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’nın hekim eşi Dr. Öğr. Üyesi İlyas Kaya ile Besim Müftüoğlu, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik’in gösterdiği misafirperverlik için teşekkürlerini iletti. Kaymakam Yüksel Çelik, kendisinin de İstanbul Üniversitesi mezunu olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Türkiye’nin önemli üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi ile proje yürütmek ve aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yönelik başlatılan program, özellikle dezavantajlı ve roman vatandaşlarımıza yönelik verilecek hizmetler nazarımızda çok kıymetlidir. Bu nedenle projenin öncüsü olan Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve ziyaretleri ile onurlandıran Dr. Öğr. Üyesi İlyas Kaya ve Besim Müftüoğlu’na teşekkür ediyorum.”

Programda Yer Alan Diğer Katılımcılar

Ziyaret programında Üsküdar Üniversitesi Genç Akademi Kurucusu Dr. Öğr. Üyesi Nebiye Yaşar ile Ümraniye Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Ali Gencer de hazır bulundu. Toplantıda, sosyal hizmetler alanındaki deneyimlerin sahaya yansıtılması ve suça sürüklenen çocuk risklerinin erken tespiti için iş birliği imkanları değerlendirildi.

Erken Müdahale Modelinin Hedefleri

Proje, suça sürüklenen çocuk kavramının adli süreçte “çocuk” olarak güncellenmesiyle birlikte daha da önem kazandı. İstanbul Valiliği desteğiyle yürütülen model, risk faktörlerinin önceden belirlenmesi ve aile, okul ile yerel yönetimlerin koordineli çalışmasını öngörüyor. İstanbul Üniversitesi’nin akademik birikimi ile Ümraniye Kaymakamlığı’nın saha tecrübesinin birleştiği bu çalışma, çocukların korunmasına yönelik somut adımların atılmasını hedefliyor.

Kaymakam Yüksel Çelik, projenin başarıya ulaşması için tüm kurumların üzerine düşeni yapacağını belirterek, çocukların güvenli bir geleceğe yürüyüşünde üniversite-kamu iş birliğinin kritik rol oynadığını ifade etti. İstanbul TTO Genel Müdürü Besim Müftüoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi İlyas Kaya da, Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ın liderliğindeki üniversitenin bu tür sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek vereceğini vurguladı.

Bu ziyaret, İstanbul Üniversitesi ile Ümraniye Kaymakamlığı arasında kurulacak güçlü iş birliğinin ilk somut adımı olarak kayıtlara geçti. Sosyal hizmetler ve iletişim uzmanı Taner Akkuş koordinatörlüğündeki modelin pilot uygulamada elde edilecek sonuçları, ilerleyen dönemde diğer ilçelere de örnek oluşturması ve yaygınlaşması bekleniyor.

 

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