CHP/YP’li başkanların fuhuş rezaletleri bitmek bilmiyor! Uçkurun ucu Seferihisar’da

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Ele geçirdikleri belediyelerin kaynaklarıyla gayrimeşru ilişki batağına saplanan CHP/YP’li başkanların uçkur skandalları bitmek bilmiyor. Uşak’ta 21 yaşındaki belediye çalışanı ile otelde basılan Özkan Yalım’ın, iş vaadiyle aralarında 16 yaşındaki çocukların da olduğu 11 kızı fuhşa zorlayan Muhittin Böcek’in, Öznur Ç. adlı belediye personeli ile şoförünün önünde zina yapan çakma Bolu Beyi Tanju Özcan’ın, İstanbul’da VIP otel odasında 10 eskortla “doktorculuk” oynadığı öne sürülen Murat Ongun’un, cinsel içerikli yazışmaları deşifre olan “Azgın Boğa” lakaplı Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in ardından şimdi de bir uçkur skandalı CHP’li Seferihisar Belediyesi’nde patlak verdi.

SEVGİLİYE 300 BİN TL AVANTA MAAŞ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Seferihisar Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile aynı soruşturmada para trafiği tespit edilen ve gayrimeşru ilişki yaşadığı belirlenen Sultan Acar ile arasındaki WhatsApp yazışmaları deşifre oldu. “Aşkım”, “hayatım”, “bebeğim” hitaplarının yer aldığı mesajlarda, belediye kasasından temin edilen yüz binlerce liralık para talepleri, şoförler üzerinden nakit teslimatlar, otomobil alımı, ev kirası, otel ve seyahat planları ile SGK kaydına ilişkin konuşmalar dikkat çekti. “Aşkım akşam gelirken bana para getirmeyi unutma” diyen ve yanında sigara ile rakı isteyen Acar, savcılık ifadesinde Yetişkin’le sevgili olduklarını kabul ederek birçok kez para aldığını, paraların bir bölümünün Yetişkin’in şoförleri tarafından elden kendisine getirildiğini ve birlikte farklı illerde otellerde kaldıklarını ve çalışmadığı halde sigortasının yapıldığını anlattı. Mesajlarda Sultan Acar’ın Yetişkin’den “Çarşamba günü gelirken bana 300 bin TL getir” dediği görüldü. Acar, Folkart Vega’daki evinin kirasını İsmail Yetişkin’in ödediğini, kira ve diğer ihtiyaçları için Yetişkin’in kendisine 300 bin TL’yi elden verdiğini söyledi.

ARABA VE OTEL SEFASI

Acar’ın ifadesinden otomobil alımına ilişkin yeni bir para hareketi de çıktı. Acar, Mart 2025’te 765 bin TL bedelle beyaz Renault Clio satın aldığını ve aracın ilk 300 bin TL’lik bölümünü İsmail Yetişkin’in verdiğini söyledi. Acar, İsmail Yetişkin’le Antalya, Muğla/Bodrum ve farklı şehirlerdeki otellerde birlikte kaldığını kabul etti. Acar, kayıtlarda şoför aynı odada görünmesine ilişkin soruya, kayıtlarda farklı görünse de gerçekte İsmail Yetişkin’le aynı odada kaldığını söyledi. Acar, sigortasının İsmail Yetişkin’in devreye girmesiyle arkadaşı Zeki Seyyar’a ait işyerinden çalışmadığı halde yapıldığını da anlattı. Bir diğer mesajda ise Yetişkin’in Acar’a rulet masasının fotoğrafını gönderdiği görüldü.

DEVLETİN İMKANIYLA SUÇ

Yaşanan rezaletleri Akit’e değerlendiren 21. Dönem MHP İstanbul Milletvekili Av. Ahmet Çakar, şunları söyledi: “Bunlar çok çirkin şeyler. Sürekli CHP’li veya Yeni Partililerin sorumlu olduğu belediyelerde bu tür şeylere rastlamak çoğaldı. Toplum, devlet, millet adına çok üzücü. Hepimiz çok üzülüyoruz ama aynı zamanda kızıyoruz. Bu beytülmalın, yani devletin ve milletin hakkına tecavüz etmekten başka bir şey değil. Ayrıca bir taraftan milletin hakkına tecavüz ediyorsunuz, devletin hakkına tecavüz ediyorsunuz. Diğer taraftan da çok gayriahlaki bir hataya düşüyorsunuz. Şeytana ve nefsinize uyup günah işliyorsunuz. Yani manevi açıdan baktığımız zaman bunun ailesi var, partilileri var, komşusu var, arkadaşları var. Rezil olacağınızı hesap etmiyorsunuz ve devletin imkanlarıyla günah işliyorsunuz. Adı bu. Devletin imkanlarıyla bireysel suç işliyorsunuz ve günah işliyorsunuz. Bir taraftan hukuk karşısında suç işliyorsunuz, diğer taraftan ahlaki anlamda, manevi alanda da vicdani anlamda da suç işliyorsunuz” dedi.

BAŞKA ADAM BULAMADINIZ MI?

Av. Dr. Candaş Gürol ise şunları dile getirdi: “Bu skandalların müsebbibi, partilerin yönetimleridir. Siyasi görüşü ne olursa olsun bu ülkede CHP’den belediye başkan adayı olabilecek, belediyede görev alabilecek, milletvekili olabilecek çok kaliteli insanlar var aslında. Sosyal demokrat görüşe sahip olmalarına rağmen çok iyi okumuş, çok namuslu insanlar da var. Bunları yapmıyorlar, bunlara teklif etmiyorlar. Yani bu kadar sicili bozuk insanları getirip bu mevkilere yerleştiriyorlar. Burada tamamıyla üst düzey, seçilecek adayları kim belirliyorsa sorumluluk ondadır. Bu kadar adamın içinden Uşak Belediye Başkanlığına gidip, pavyonun sahibi olan birini gidip oraya belediye başkanı adayı yapıyorsanız, bunları göze alacaksınız. İnsan birazcık kaliteli, birazcık bu işlerde öngörülü olur. Birazcık doğru dürüst adamları bulur getirir. Bir de kamu kaynaklarıyla olacak iş mi Allah aşkına ya? Bu eylemler bir suçtur. Hem burada görevi kötüye kullanma suçu oluşuyor. Dolayısıyla oluşan kamu zararının bu kişilerden faiziyle tahsil edilmesi lazım. Yani oraya koyacak, orada görevlendirecek hiç mi insan kalmadı?”