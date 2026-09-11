İstanbul’da “Gönülden Bir Öğün” projesi başladı! 50 bin mağdur öğrenciye kantin desteği müjdesi

İstanbul’daki ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim-öğretim yılı boyunca okul ortamında sağlıklı beslenmelerini sağlamak, akademik başarılarını desteklemek ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla; İstanbul Valiliği himayesinde, İstanbul Çocukları Vakfı ve İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğiyle, 39 İlçe Kaymakamlığı, Halkbank, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırseverlerin destekleriyle hayata geçirilen "Gönülden Bir Öğün" projesi, 2026- 2027 eğitim- öğretim döneminde başladı.

Proje kapsamında, ihtiyaç sahibi öğrencilere "Gönülden Bir Öğün" kartlarına aylık 2 bin TL yüklenerek kantin desteği sağlanacak. İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih’teki Hattat Rakım Ortaokulu’nun kantininde düzenlenen programda, hem "Gönülden Bir Öğün" kartını kullanarak uygulamayı yerinde gösterip, projeye ilişkin bilgi verdi.

“BİRDEN FAZLA ÖĞRENCİ VARSA…”

“Gönülden Bir Öğün” kartının detaylarından bahseden Vali Gül, “Gönülden Bir Öğün projemiz kısaca Kantin Kart dediğimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na kayıtlı olup ihtiyaç sahibi olduğu tarafımızdan tespit edilen, hayırseverlerimiz başta olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın imkanlarıyla verdiğimiz bir kart. Bu kart nakit olarak geçmiyor, dışarıda kullanılamıyor. Sadece okul kantinlerinde kullanılan bir kart. Öğrencilere verdiğimiz bu karta aylık düzenli olarak 2’şer bin lira para yüklüyoruz. Ailede birden fazla öğrenci varsa her birine ayrı ayrı bu karttan veriyoruz. Neyi amaçlıyoruz? Öğrencilerin başta ekonomik sebeplerle varsa devamsızlıklarını ortadan kaldırmak başta olmak üzere çocuklarımızın eğitimin bütün imkanlarından eşit şekilde faydalanması. Bu anlamda ailelere olabildiğince küçük bir katkı sunulması ve bunun neticesinde de çocuklarımızın rencide olmadan verdiğimiz kartlarla kantinde kimseye muhtaç olmadan yapacakları bir alışveriş sistemi” dedi.

“50 BİN ÇOCUĞA KARTLAR TESLİM EDİLDİ”

Kartın verilme şartlarını anlatan Vali Gül, “Halkbank altyapısını hazırladı. Sosyal yardımlaşma vakıflarımız, 39 ilçemizdeki her bir vakfımız, kaymakamlarımızın koordinesinde bu işleri, Milli Eğitim Müdürlüğümüz okullarda bütün kantinlere post cihazlarını yerleştirdi. Yine ihtiyaç sahiplerinin tespitinde okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün her kademesinde başta olmak bu kriterleri tutan 50 bin çocuğumuzu tespit ettik ve kartlarımızı teslim ettik. Bütün okullarda post cihazları var. Cihazlar çalışıyor. Bu kriterleri tutan başka çocuklar varsa onlara da vereceğiz. 100 bine kadar yapabilme kapasitemiz var. Kimlere veriyoruz? Ön şart olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kriterlerini tutmak şartıyla varsa şehit gazi çocuklarımız, yetimlerimiz, öksüzlerimiz, engelli çocuklarımız, kendisi engelli olmayıp anne ya da babadan birisinin engelli olma durumu, anne babanın ayrılmış olma durumu, yine anne ya da babadan herhangi biri hapisteyse bu durumlarda destekliyoruz. Set desteği alan çocuklarımızın ailelerindeki diğer çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın Sosyal risk haritasında yüksek riskli görülen çocuklar, korucu ailelerin yanında kalan çocuklarımız, az sayıda olsa İstanbul’umuzda Gazzeli çocuklar var; Gazzeli çocuklar, meslek lisesine devam eden yavrularımız. Aslında en dezavantajlı, bir şekilde el uzatmadığımızda okuldan kopma ihtimali olan ya da bir şekilde eğitimi tamamlamama ihtimali olan, suça sürüklenme ihtimali olan çocuklarımıza bu desteği veriyoruz” dedi.

Programa ayrıca Vali Yardımcısı Dr. Serap Özmen Çetin, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ve İstanbul Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nihal Kara da katıldı.