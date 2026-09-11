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Gündem Pakistan’dan ABD ve İran’a net mesaj: Müzakere masasına dönün!
Gündem

Pakistan’dan ABD ve İran’a net mesaj: Müzakere masasına dönün!

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Pakistan’dan ABD ve İran’a net mesaj: Müzakere masasına dönün!

Pakistan, ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomasi yoluyla çözülmesi için temaslarını sürdürüyor. İslamabad’ın iki başkentle de üst düzey görüşmeler yürüttüğünü açıklayan Pakistan’ın BM Daimi Temsilcisi Asim İftikhar Ahmed, tarafları yeniden masaya oturtmakta kararlı olduklarını belirterek, “Bunun gerçekleşmemesi için hiçbir neden yok” dedi.

Pakistan, ABD ile İran arasında yeniden diplomasi kanalının açılması için girişimlerini sürdürüyor.

Pakistan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Asim İftikhar Ahmed, The National gazetesine verdiği mülakatta Washington ve Tahran yönetimleriyle yürütülen temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu.

PAKİSTAN İKİ TARAFA DA BASKI YAPIYOR

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının neden uygulamaya geçirilmediği sorulan Ahmed, taraflar arasındaki güven sorununa işaret etti.

Her iki tarafta da güven eksikliği bulunduğunu belirten Pakistanlı diplomat, mutabakatın uygulanması konusunda belirli bir isteksizlik olduğunu ifade etti.

İslamabad’ın buna rağmen geri adım atmadığını vurgulayan Ahmed, “Biz müzakere masasına dönülmesi konusunda ısrar ediyoruz” dedi.

WASHINGTON VE TAHRAN İLE ÜST DÜZEY TEMAS

Ahmed, yaşanan bütün aksiliklere rağmen Pakistan’ın hem ABD hem de İran yönetimiyle diplomatik temaslarını sürdürdüğünü belirtti.

İslamabad’ın iki ülkeyle de üst düzey görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Ahmed, tarafların yeniden aynı masa etrafında buluşturulabileceği mesajını verdi.

HANGİ TARAF MASAYA DÖNMEK İSTEMİYOR?

Pakistanlı diplomata, müzakerelerin yeniden başlaması konusunda Washington’ın mı yoksa Tahran’ın mı daha isteksiz olduğu da soruldu.

Ahmed, sorumluluğu taraflardan yalnızca birine yüklemenin doğru olmayacağını belirterek, “Kimin daha çok sorumluluğu olduğunu ya da kimin müzakerelere dönme konusunda daha istekli olduğunu söylemek öyle basit değil” ifadelerini kullandı.

“TEKRAR MASAYA OTURTMAMAMIZ İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK”

Ahmed, geçmişte çatışmaların ve gerilimin yoğun olduğu bir ortamda dahi diplomatik ilerleme sağlanabildiğini hatırlattı.

Pakistan’ın tarafların yeniden görüşmelere başlaması konusunda umutlu olduğunu belirten Ahmed, şu ifadeleri kullandı:

“Şiddetli çatışmaların ve gerilimin tırmanışının sürdüğü bir ortamda, nisan ayında bir ateşkes ilan ettirebilseydik, ardından tarafları bir araya getirebilseydik ve sonra da iki tarafı bu mutabakat metnine ulaştırabilseydik, onları tekrar müzakere masasına oturtamamamız için hiçbir neden yok.”

Pakistan’ın açıklaması, İslamabad yönetiminin ABD-İran hattında askeri gerilimin yeniden yükselmesi yerine diplomatik çözüm arayışının sürdürülmesi yönündeki tutumunu bir kez daha ortaya koydu.

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