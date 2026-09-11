Dolmabahçe’deki görüşmede gündeme gelmiş! Başkan Erdoğan’dan Salah’a sürpriz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve bordo-mavili yönetimin geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede dikkat çeken bir konu gündeme geldi. Futbola olan ilgisiyle bilinen Erdoğan’ın, Trabzonspor’un dünya yıldızı Mohamed Salah hakkında Başkan Doğan’a soru yönelttiği öğrenildi.

61 Saat'in haberine göre; Görüşmede Salah’ın da Başkan Erdoğan ile tanışmak istediğini ifade eden Doğan’ın bu talebi Erdoğan’a ilettiği, Cumhurbaşkanı’nın ise buluşmanın en kısa sürede gerçekleştirilmesi için talimat verdiği belirtildi.

İLK PLANLAMA AKSADI

Başkan Erdoğan ile Mohamed Salah’ın bir araya gelmesi için ilk planlama bu hafta içerisinde yapılmıştı.

Erdoğan’ın Rize veya Samsun programlarından biri sırasında Salah ile görüşmesi gündeme gelirken, Trabzonspor’un deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı ile Başkan Erdoğan’ın Rize ve Samsun programlarının çakışması nedeniyle planlanan buluşmanın gerçekleşemediği öğrenildi.

Buluşmanın gerçekleşmemesine rağmen Başkan Erdoğan’ın Salah ile görüşme konusundaki yaklaşımının değişmediği ifade edildi.

Edinilen bilgilere göre Erdoğan’ın programındaki uygunluğa göre Mohamed Salah’ı Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayabileceği öğrenildi.

Bu durumda Trabzonspor’un Mısırlı yıldızı ile Başkan Erdoğan’ın önümüzdeki dönemde Ankara’da bir araya gelmesi bekleniyor.