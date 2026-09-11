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Gündem CHP ve yavruları kendi evlatlarını da yiyor
Gündem

CHP ve yavruları kendi evlatlarını da yiyor

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CHP ve yavruları kendi evlatlarını da yiyor

CHP’nin, YP’nin, fondaş medyanın içinde bulunduğu şer cephesinde nefret dili ve linç kültürü hâkim. CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilir edilmez türlü hakaretlere maruz kalan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaderini Başkan Erdoğan’la görüşen ABB Başkanı Mansur Yavaş da yaşadı. Troller, Mansur Yavaş’a koro hâlinde, “Hakkımızı helal etmiyoruz” çıkışında bulundular.

HABER MERKEZİ

Yeni Parti’nin, fondaş medyanın, FETÖ’nün de içinde bulunduğu şer cephesinde nefret dili ve linç kültürü hâkim. Bu kirli dilin ve kültürün kurbanları giderek artadursun 2023 seçimleri arefesinde altılı masadan kalkmaya yeltenince ömrühayatında duymadığı lafları işiten eski İP Genel Başkanı Meral Akşener’in, mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilir edilmez türlü hakaretlere maruz kalan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaderini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen ABB Başkanı Mansur Yavaş da yaşadı. Yavaş’ın Külliye’ye gidip Erdoğan’la Ankara’da yapılacak yatırımları, projeleri ele almasının hemen ardından itibar cellatları ve niyet okuyucular devreye sokuldu. Troller, Mansur Yavaş’a koro hâlinde “Hakkımızı helal etmiyoruz” diye çıkıştılar ayrıca “İstifa et” çağrısı yaptılar. İleri giderek Yavaş’a “Dönek” nitelemesinde bulunan YP militanları da oldu. Emre Uslu dahil pek çok FETÖ’cü Yavaş’ı topa tutu. Siyasetçi eskisi Aytun Çıray ise “Atatürk’e teşekkür gününde Erdoğan’a teşekküre gitmek” başlıklı sosyal medya paylaşımıyla Yavaş’ı hedef aldı. Medya tetikçisi Nevşin Mengü de Yavaş’ın Erdoğan’la görüşerek beyaz bayrak çektiği, Cumhurbaşkanı adayı değilim’ demeye getirdiği yorumunu yaptı. Bahar Feyzan ise “Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olur mu bilemem ama CHP ya da YP’nin adayı olacağını hiç sanmıyorum” ifadesini kullandı. Kamuoyu da Akşener ve Kılıçdaroğlu gibi Yavaş’ın da şer cephesinin hışmından payını aldığını vurguladılar. Başkan Erdoğan’la görüşen Yavaş’ın yerden yere vurulmasının bu zihniyetin tahammülsüzlüğünü, aymazlığını bir defa daha ortaya koyduğunun altını çizdiler.

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