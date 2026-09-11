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Timur Cihantimur davasında karar

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Timur Cihantimur davasında karar

2024’te 17 yaşındayken karıştığı trafik kazasında Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olduğu belirtilen Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadesine yönelik mahkeme “bekleme kararı” verdi.

İstanbul Eyüpsultan’da Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yargı süreci devam ediyor. Kazanın ardından annesi Eylem Tok ile Türkiye’den ayrılan ve halen ABD’den iade süreci devam eden Timur Cihantimur’un yargılandığı davada mahkeme, iade işlemlerinin sonucunun beklenmesine karar verdi.

2 ARALIK’A ERTELENDİ

Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’te 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur’un karıştığı kaza sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin ölümüne ilişkin dava, sanığın iade sürecinin beklenmesine hükmedilerek 2 Aralık tarihine ertelendi.

12 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Cihantimur’un, “bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan cezalandırılması talep ediliyor. Cihantimur’un olay tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle hakkında 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

ÖNCE MISIR ARDINDAN ABD

1 Mart 2024’te meydana gelen kazanın ardından Cihantimur’un annesi Eylem Tok ile önce Mısır’a, ardından ABD’ye gittiği belirlenmişti. Anne ve oğul, Türkiye’nin iade talebi üzerine 14 Haziran 2024’te ABD’de yakalanarak tutuklanmıştı. ABD’deki mahkeme, Şubat 2025’te Cihantimur’un Türkiye’ye iadesine karar verirken, süreç henüz tamamlanmadı.

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