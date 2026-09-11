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Gündem TUSAŞ'ta 'KAAN' zirvesi
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TUSAŞ'ta 'KAAN' zirvesi

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TUSAŞ'ta 'KAAN' zirvesi

TUSAŞ’ta, Türkiye’nin Milli Muharip Uçak projesi KAAN Programı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak KAAN Programı kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda, program kapsamında yürütülen faaliyetlerin mevcut durumu ile önümüzdeki döneme ilişkin başlıklar ele alındı. KAAN’ın geliştirme sürecini, teknik gereksinimleri ve program hedeflerini bütüncül bir yaklaşımla takip ediyoruz" denildi.

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