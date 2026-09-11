Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Feth-i kabir işlemi iptal edildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bugün yapılması beklenen feth-i kabir işlemi iptal edildi. Öte yandan işlemin yarın gerçekleştirilmesinin beklendiği öğrenildi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaşif Kozinoğlu’nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla feth-i kabir kararı alınmıştı.
Bugün gerçekleştirilmesi planlanan feth-i kabir işlemi iptal edilirlen Kozinoğlu’nun mezarının yarın açılmasının beklendiği öğrenildi.