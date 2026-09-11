Eruzum'da yürekler ağza geldi: Lüks otomobil kaldırıma çıktı!
Erzurum'un palandöken ilçesinde mevlana kavşağı'nda kaldırıma çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
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Erzurum'un palandöken ilçesinde mevlana kavşağı'nda kaldırıma çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
E.B. yönetimindeki 25 ACA 676 plakalı otomobil, Mevlana Kavşağı'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı.
SÜRÜCÜ VE 3 YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir süre trafiğe kapatılan yol, ekiplerin temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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