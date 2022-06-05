CHP’li Şaban Sevinç’in din karşıtlığı deşifre oldu! 'Bilim' tartışmasını İmam Hatip okullarına kadar getirdi
Habertürk TV canlı yayınında Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı hedef alan CHP'li Şaban Sevinç, sözü İmam Hatip okullarına kadar getirerek din karşıtlığını ortaya koydu.
Yeniakit.com.tr
Habertürk TV canlı yayınında Türkiye'nin "Milli Uzay Programı" tartışıldı.
Milli Uzay Programı'nın gereksiz olduğunu savunan Şaban Sevinç ile Faruk Aksoy arasında gerginlik yaşandı.
Bir yandan Milli Uzay Programı'nı hedef alan Sevinç, diğer yandan da AK Parti iktidarını bilime uzak olmakla suçladı.
Şaban Sevinç: Bu hükümet bilimsel eğitimi geriletti.
Din karşıtlığı deşifre oldu!
Tartışmanın ilerleyen bölümünde karın ağrısı ortaya çıkan Şaban Sevinç, İmam Hatip düşmanlığını ortaya koydu.
Sınava girip başarılı olan öğrencilerin Anadolu İmam Hatip liselerini tercih edebileceğinden de bihaber Sevinç, şu akıl dışı cümleyi kurdu:
Bugün 1,5 milyon çocuğumuz İmam Hatip liselerinden normal liselere gidebilmek, imam hatip liselerinden kaçmak için ter döktü sınavda.