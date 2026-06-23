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Gündem CHP’li Öztürkmen’den bir flaş ifşaat daha! “Bazı CHP’li vekiller linç edilmekten korktuğu için Özel’in yanındaymış gibi görünüyor”
Gündem

CHP’li Öztürkmen’den bir flaş ifşaat daha! “Bazı CHP’li vekiller linç edilmekten korktuğu için Özel’in yanındaymış gibi görünüyor”

Yeniakit Publisher
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CHP’li Öztürkmen’den bir flaş ifşaat daha! "Bazı CHP’li vekiller linç edilmekten korktuğu için Özel’in yanındaymış gibi görünüyor"

Geçtiğimiz günlerde butlan Özgür Özel yönetiminin 28 ayda bazı gazete, televizyon, internet sitesi ve trol hesaplara 755 milyon Lira ödediğini açıklayan CHP’li Öztürkmen’den flaş bir ifşaat daha geldi.

TYT Türk yayınına katılan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen: “Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir trol saldırısı altında bizim seçmenimiz. Bu hesaplar, gerçekleri çarpıtarak ya da olanları göstermeyerek, saptırarak ve üstünü örterek Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini suçlu, Kemal Beyin yanında olmayanları kahraman ilan ettiklerinden, Bazı CHP’li vekiller ‘Biz Kemal Bey’in yanındayız ama bu trol kampanyasından dolayı bölgemizde linç edilmekten korktuğumuzdan Özgür Özel’in yanındaymış gibi görünüyoruz. Gönlümüz Kemal Beyden yana’ diyorlar. ‘Biz CHP’den ayrılmayız’ diyorlar. ‘Biz CHP’den seçildik. CHP bizim baba ocağımız. CHP’yi bırakıp bir yere gitmeyiz’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

“NE OLDUĞU BELLİ OLMAYAN TROLLERİN SALDIRISINA UĞRUYORUZ”

“Hasan Öztürkmen, “Türkiye’nin her tarafından ismi belli olmayan trol hesaplardan, uyduruk, ne olduğu belli olmayan isimlerden oluşan trollerin saldırısına uğruyoruz” dedi.

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