CHP’li Öztürkmen’den bir flaş ifşaat daha! “Bazı CHP’li vekiller linç edilmekten korktuğu için Özel’in yanındaymış gibi görünüyor”

TYT Türk yayınına katılan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen: “Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir trol saldırısı altında bizim seçmenimiz. Bu hesaplar, gerçekleri çarpıtarak ya da olanları göstermeyerek, saptırarak ve üstünü örterek Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini suçlu, Kemal Beyin yanında olmayanları kahraman ilan ettiklerinden, Bazı CHP’li vekiller ‘Biz Kemal Bey’in yanındayız ama bu trol kampanyasından dolayı bölgemizde linç edilmekten korktuğumuzdan Özgür Özel’in yanındaymış gibi görünüyoruz. Gönlümüz Kemal Beyden yana’ diyorlar. ‘Biz CHP’den ayrılmayız’ diyorlar. ‘Biz CHP’den seçildik. CHP bizim baba ocağımız. CHP’yi bırakıp bir yere gitmeyiz’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

“NE OLDUĞU BELLİ OLMAYAN TROLLERİN SALDIRISINA UĞRUYORUZ”

“Hasan Öztürkmen, “Türkiye’nin her tarafından ismi belli olmayan trol hesaplardan, uyduruk, ne olduğu belli olmayan isimlerden oluşan trollerin saldırısına uğruyoruz” dedi.