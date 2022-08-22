CHP'li Öztrak'tan dikkat çeken Mansur Yavaş açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dün altı muhalefet partisinin bir araya geldiği Liderler Buluşması'nı hatırlatarak, "Dün bir defa daha kuvvetli şekilde altı çizildiği gibi, milletimiz emin olsun ortak cumhurbaşkanı adayımız altılı masada belirlenecektir." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı devam ederken Öztrak açıklamalarda bulundu.

"Hiç kimse merak etmesin. Her şey zamanında ve zemininde yapılacaktır"

Altı muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayı konusunu dünkü altılı masa toplantısında ele alıp almadığı sorusuna Öztrak, şu yanıtı verdi:

"Sürecin nasıl işleyeceğini baştan beri altı parti de açıklıyor. Seçim kararı alınsın, eğer isim çok merak ediliyorsa ismin o zaman açıklanacağı defalarca söylendi. Süreç gayet güzel işleyecek. Seçim öncesi seçim dönemi, seçim günü, seçim sonrası tüm süreçlerde dün birlikte yol yürüme kararı çıkmıştır. Hiç kimse merak etmesin. Her şey zamanında ve zemininde yapılacaktır. Daha önce taahhüt edildiği gibi. Bundan sonraki toplantı 2 Ekim'de saat 14.00'te, Genel Merkezimizde yapılacak. Süreç tıkır tıkır işliyor, işlemeye devam edecek."

Mansur Yavaş sorusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olması konusunda yapılan açıklamalar olduğu hatırlatılarak, değerlendirmesi sorulan Öztrak, "Sayın Yavaş, Ankaralılar tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız olarak seçilmiştir. Tüm büyükşehir belediye başkanlarımız gibi üstün hizmetler vermektedir. Dün bir defa daha kuvvetli şekilde altı çizildiği gibi, milletimiz emin olsun ortak cumhurbaşkanı adayımız altılı masada belirlenecektir. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de herkesin cumhurbaşkanı olacak." şeklinde konuştu.