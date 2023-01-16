CHP'li Özgür Özel'le ilgili olay iddialar! Bütün Türkiye bunu konuşacak

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, CHP’li Özgür Özel'in bütün kirli çamaşırlarını ortaya döktü. Özel'in bir "FETÖ parlatması" olduğunu ifade eden Şener, bomba iddialar ortaya attığı yazısında şunları kaydetti:

"Taşlar ağır ağır yerine oturuyor: CHP’li Özgür Özel, TBMM’de 28-29-30 Eylül 2022 günlerinde düzenlediği basın toplantısıyla; bugüne kadar bana FETÖ’cülerin bile atmadığı bir iftirayı atmıştı.

9 Ağustos 2011’de ziyaretime geldiğinde yazması için; “Benim cemaatle, Fetullah Gülen’le bir problemim yok, özellikle yurtdışındaki eğitim çalışmalarını önemsiyorum hatta kendi çocuğumu bile okullarına verebilirim” dediğim yalanını söylemişti. Yüzlerce ziyaretçim oldu, ne ona ne başkasına böyle bir şey söylemedim. FETÖ’cülerden beklerdim ama bir CHP’linin bu kadar basit bir yalana sığınacağı aklıma gelmezdi.

Ama bu kişi Özgür Özel olunca bir kez daha düşünmek gerekirmiş...

Atatürk’ün kurduğu partinin TBMM’deki Grup Başkanvekilini seçmenlerinin yakından tanıması için, 5 Ekim 2022 tarihinde bu köşede, 2015’te FETÖ’nün MİT Mahrem Yapılanması üyelerinin ByLock yazışmalarında Özgür Özel ile ilgili bölümleri yazmıştım.

GÖZALTINDAKİ FETÖ’CÜLERE KOŞTU

12 Kasım 2015 günü Manisa’da yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınanları ziyaret eden CHP Milletvekili Özgür Özel, Emniyet’in kapısında şunları söylemişti:

“Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan, FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa’daki bir inanç grubuna, bir cemaate, kendilerine ‘Hizmet Hareketi’ olarak ifade eden kişilere yapılmış operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında olanları ziyaret ediyoruz, dört tanesiyle görüştüm yukarıda...”

İlk anda Özgür Özel’in insani duygularla yaptığı bir ziyaret gibi görünse de, bu, FETÖ’cülerin organize ettiği bir çalışmanın sonucuydu. Belgesi de Adliye, MİT ve Emniyet’teki ByLock yazışmalarında.

BYLOCK’TA ÖZGÜR ÖZEL

FETÖ’nün Manisa yapılanmasına yönelik operasyon günü olan 12 Kasım 2015’te FETÖ’nün “Gazete Mesulü” Murat Şimşek ile ED-Eğitim danışmanı Seyit Ahmet Akçalı arasında, Manisa’daki FETÖ operasyonu sonrasında Özgür Özel’in yaptığı çalışmalar şöyle anlatılmış:

“- Abi bugün daha çok Özgür Özel’le çalışıldı.

- 5 ayrı haber yapıldı.

- Abi yarın ‘Halil Hoca’yla görüşelim’ diyorlar.

- Hepsini teker teker gezdi.

- 0 53.. 423 .. .. (Ö. Özel’in telefon numarası)

- Abi, bütün abiler ve ablaları ziyaret etti.”

Aynı gün, 12 Kasım 2015 günü Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM) Tahsin Gündüz ile FETÖ mensubu İsmail Muslu arasındaki ByLock görüşmesi ise şöyle:

- CHP Milletvekili Özel bugün gözaltına alınan 5 bayanı tek tek ziyaret ederek destek olmuştur. Kendilerini arayarak teşekkür edelim, destek olalım. 0 53.. 423 .. ..(Ö. Özel’in telefonu).

MİT MAHREM YAPILANMASI

FETÖ’cülerin Özgür Özel’e ilgisinin öncesi de var. Mesela, FETÖ’nün MİT Mahrem Yapılanması altında, 2013 yılında oluşturduğu “Siyaset Yapılanması”nın başında olan “Cafer” kod adlı Ahmet Hamdi Parlak ile Askeri Mahrem Yapı’dan Ali Topdağ, ByLock yazışmalarında Özgür Özel’den şöyle bahsediyor:

(Tarih: 27 Ağustos 2015)

- Manisa CHP Milletvekili Özgür Özel ile diyaloğumuz nasıl?

- Soma maden kazası ile ilgili bilgi notları var.

- Versek kullanır ve iyi de olur.

- Problemli bir ifade varsa çıkarıp verelim.

(Tarih 3 Eylül 2015)

- Kahvaltı bugün olmaz.

- ABD’den geldiğinizi söyledim, sizi görmek ister.

- O zaman akşam olur.

- Ona göre tekrar sor.

- Akşam saat kaç civarı diyeyim?

- ‘21’den sonra’ dersin.”

FETÖ’NÜN MANİSA YAPILANMASI

Manisa’daki FETÖ soruşturması dosyalarına göre; meğer FETÖ’cülerle Özgür Özel’in ilişkisi 2015’e değil, 2007 yılına kadar gidiyormuş.

Geçen hafta basına yansıyan Enis Ulueren isimli FETÖ mensubunun, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kendiliğinden; önce Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nda, sonrasında Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı’nda “tanık” sıfatıyla verdiği ifadeler, FETÖ ile Özgür Özel’in ilişkisini gözler önüne seriyor.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na daha önce ildeki FETÖ’nün işadamı yapılanması hakkında bildiklerini anlatan Enis Uludemir, 31 Ekim 2016 günü de kendiliğinden Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı’na gelerek FETÖ’nün Turgutlu ilçesindeki işadamı örgütlenmesi ve siyasetçilerle ilişkisiyle ilgili ayrıntıları itiraf etti.

ENİŞTESİ KARAKOÇ FETÖ YÖNETİCİSİ

2007-2009 yılları arasında MASİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan lojistik şirketi sahibi Uludemir, 2009’dan sonra örgütle bağını kopardığını söyledi. Ailesinin FETÖ’nün kuruluşundan itibaren örgüt ile ilişkili olduğunu söyleyen Uludemir, FETÖ elebaşı Gülen’in en yakınında olan ve örgütün kurucularından Halil Karakoç’un da teyzesinin eşi olduğunu söyledi.

MASİAD’a üye olmasının da Halil Karakoç’un önerisiyle gerçekleştiğini söyleyen Uludemir, örgütün özel önem verdiği Turgutlu’nun, ilçe olmasına rağmen FETÖ içinde il yapılanması statüsünde olduğunu söyledi.

Uludemir’in CHP’li Özgür Özel ile ilgili anlattıkları ise şöyle: “FETÖ/PDY örgütü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da faaliyet göstermektedir. Özellikle Salihli bölgesinde AK Parti’ye sempati az olduğu için CHP içinde örgüt yapılanması vardı. Bu kapsamda Salihli İlçesi’nde eczacılık yapan Özgür Özel’e maddi ve manevi destekte bulunulmuştur. Bu destek, aracı vasıtasıyla Özgür Özel’e ulaştırılmaktaydı. Örgüt içerisinde bu destekleme, ‘parlatma’ olarak tabir edilmekteydi.

FETÖ’DEN ÖZEL’İ ‘PARLATMA’ TAKTİĞİ

FETÖ/PDY 2007’den itibaren Özgür Özel’e maddi ve manevi destekte bulunmuştur. Bu destek, aracı vasıtasıyla Özgür Özel’e ulaştırılmaktaydı.

Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat Zurnacı, MASİAD veya başkaca bir derneğe üye değildi. FETÖ/PDY Manisa örgütü Talat Zurnacı ile irtibata geçti ve CHP adına çıkarılacak adayın kim olacağı konusunda istişare yapıldı. Talat Zurnacı’nın bu iş için Özgür Özel’in uygun olduğunu söylemesi üzerine FETÖ/PDY Özgür Özel üzerine çalışmaya başladı.

Cemaat içerisinde “Parlatma” tabir edilen şekilde Özgür Özel’in halk nezdindeki itibarı artırıldı. Bu çalışmalar ile Özgür Özel CHP içerisinde yükselişe geçti. 2011 seçimlerinde Manisa Milletvekili oldu. 2007 sürecinden sonra FETÖ/PDY örgütü Özgür Özel’e maddi ve manevi destek sağladı. Bu destek üzerine MASİAD Genel Sekreteri Hakan Yörükoğlu ile birlikte Salihli’deki CHP faaliyetlerine giderek Özgür Özel’e olan ilgi ve sempatiyi kontrol etmekteydik. Bizzat Hakan Yörükoğlu bu hususu bana birebirde, Özgür Özel’in desteklendiğini, parlatıldığını ve bu ismi Talat Zurnacı’nın önerdiğini söylemişti.”

Meğer bana iftiraları atan sıradan bir CHP’li değil, FETÖ parlatması Özgür Özel’miş.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Turgutlu Cumhuriyet Savcılıkları bu ifadelerle ilgili bir işlem yaptı mı, bilmiyorum. Ama ben artık karşımda kimin olduğunu biliyorum. Dokunulmazlık arkasına saklanmazsa ben Özgür Özel’le yargı önünde hesaplaşacağım. Ama, asıl bunların peşine takılanları uyarmak isterim."