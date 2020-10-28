CHP’li Özgür Özel'den Emine Erdoğan'a iftira! Tweetini silmek zorunda kaldı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Fransız mallarını almayın' çağrısının ardından sosyal medyadan skandal bir tweete imza attı. Bu tweetinde Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan'ın çantasının 100 milyon lira olduğunu iddia eden Özel'e, iftirası nedeni ile tepki yağdı.

Tweetini silmek zorunda kaldı

Sabah'ın haberine göre; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gelen tepkilerin ardından "Filonuzda Airbus uçaklar varsa, eşiniz fiyatı 100 milyon TL'yi bulan Fransız malı çanta taşıyorsa, siz karnını bile zor doyuran insanlara bu çağrıyı yapamazsınız. Önce hanımefendi çantasından kurtulsun. Sonra simit-çay alacak parası olmayan vatandaş Fransa'ya tepki gösterir" sözlerini Twitter'dan kaldırdı.

Özel, bu tweetinin yerine aynı cümlelerin olduğu ama '100 milyon lira' ifadesinin geçmediği başka bir tweet attı.